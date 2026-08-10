وحدات الشرطة البلدية تقوم بتحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية نهاية الأسبوع الماضي

قامت وحدات الشرطة البلديّة نهاية الأسبوع المنقضي، من يوم 07 إلى 09 أوت، بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية، تولت خلالها، في المجال الصحي، تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية.كما أسفرت هذه الحملات، في مجال الأمن العــــام، وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القيام بـ 327 عمليّة حجز وتحرير 130 محضرا عدليّا وتقديم 27 شخصا مُفتش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مُختلفة.وتولت وحدات الشرطة البلدية أيضا القيام بـ 1090 عمليّة إزالة فوريّة لنقاط إنتصاب عشوائيّة وحجز 137 آلة وزن وحجز 41 درّاجة ناريّة و13 سيّارة غير مُستوفاة لوثائقها القانونيّة.