صفاقس: انطلاق العمل بوحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية البرمكي بمنزل شاكر

انطلق العمل بوحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية البرمكي التابع للدائرة الصحية بمنزل شاكر من ولاية صفاقس،وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرهاوأدى المدير الجهوي للصحة بصفاقس زيارة بالمناسبة، للمركز،إثر تهيئة المقروتجهيزه وتركيز كرسي أسنان، بما من شأنه تقريب هذه الخدمة من المواطنين وتحسين ظروف التكفل بهمكما مثّلت الزيارة مناسبة للاطلاع على سير العمل بالمركز، خاصة بعد تدعيمه بعدد من التجهيزات والخدمات الصحية الجديدة،على غرار آلة لتخطيط القلب،وجهاز لمتابعة وتسجيل دقات قلب الجنين،وتركيز وحدة لأخذ العينات وإرسالها للتحاليل الطبيةوتكتسي هذه الخدمات أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع مجال تدخل المركز، حيث ينتفع بها متساكنو عمادات الرواضي، والعوادنة، وبوجربوع، والمراعية، والبرمكي، والعشاش، بما يساهم في تقريب الخدمات الصحية الأساسية من المواطنين والتقليل من عناء التنقل، سيما وأن عديد المناطق تبعد أكثر من 38 كلم عن مركز الدائرة الصحيةوقدمت رئيسة الدائرة الصحية عرضًا حول نشاط الدائرة خلال سنة 2025، والذي شهد تطورًا ملحوظًا، يعكس تنامي إقبال المواطنين على الخدمات الصحية المقدمة بالمركزكما تم تقديم مخطط العمل لسنة 2026 ، والذي يتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى مزيد تطوير النشاط وتحسين جودة الخدمات الصحية، ومن أبرزها دراسة إمكانية الارتقاء بتصنيف المركز من صنف 2 إلى صنف 4، بما يتلاءم مع حجم النشاط والحاجيات الصحية المتزايدة للمنطقة