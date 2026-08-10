JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:20 Tunis

المروج: الاحتفاظ بأب للاشتباه في إلقائه ابنتيه من الطابق الثالث ووفاة رضيعة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a79feccd93b72.99970380_giphmqjnolefk.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Août 2026 - 16:59 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ بأب، للاشتباه في تورطه في إلقاء ابنتيه من الطابق الثالث لعمارة بمنطقة المروج، ما أدى إلى وفاة إحداهما، وهي رضيعة تبلغ من العمر خمسة أشهر، على عين المكان، فيما أصيبت شقيقتها البالغة من العمر ثلاث سنوات بجروح خطيرة.

وتفيد المعطيات الأولية حول الحادثة، أن الأب كان يقيم رفقة زوجته وابنتيهما، البالغة إحداهما ثلاثة أعوام والثانية خمسة أشهر، إلى جانب والدة الزوج، بشقة بالطابق الثالث لإحدى العمارات بالمروج.


وبحسب المعطيات ذاتها، عمد الأب، لأسباب لا تزال مجهولة، وفي غياب زوجته، إلى إلقاء ابنتيه الصغيرتين من شرفة الشقة، ما أدى إلى وفاة الرضيعة على عين المكان، في حين تم نقل شقيقتها الكبرى إلى المستشفى، حيث وصفت حالتها الصحية بالحرجة للغاية.


وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، مرفوقا بممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، معاينة جثة الرضيعة، قبل أن يأذن بالاحتفاظ بالأب على ذمة البحث، في انتظار استكمال الأبحاث للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334309

babnet

كل الأخبار...

18:20 - توسعة محطة كهرباء برج العامري بـ600 مليون دينار واستكمال مستشفى تالة والمدينة الرقمية بالنحلي
17:16 - حمام الأنف: حملة أمنية واسعة تطيح بعدد من العناصر الإجرامية الخطيرة
17:11 - العوينة: السجن 7 أشهر لزوجة اعتدت على زوجها بسبب "رسالة واتساب"
17:08 - مهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين يفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:59 - المروج: الاحتفاظ بأب للاشتباه في إلقائه ابنتيه من الطابق الثالث ووفاة رضيعة
16:56 - بطولة الرابطة الاولى موسم 2026-2027: تمديد نهائي في اجل اسناد الاجازات الى يوم 17 اوت الجاري
16:40 - صفاقس: انطلاق العمل بوحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية البرمكي بمنزل شاكر
16:24 - الملعب التونسي: راحة اجبارية بشهرين للحارس نورالدين الفرحاتي
16:10 - وحدات الشرطة البلدية تقوم بتحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية نهاية الأسبوع الماضي
15:45 - المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية من 11 الى 13 اوت 2026 بفضاء جابية زروق بمنوبة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 10 أوت 2026 | 26 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:55
19:19
16:12
12:32
05:32
03:55
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet36°
32° Babnet
الــرياح:
4.57 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-27
36°-26
38°-27
36°-27
34°-28
  • Avoirs en devises 25159,3
  • (07/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37732 DT
  • (07/08)
  • 1 $ = 2,92923 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/08)     2226,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/08)   29873 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio