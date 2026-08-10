المروج: الاحتفاظ بأب للاشتباه في إلقائه ابنتيه من الطابق الثالث ووفاة رضيعة

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ بأب، للاشتباه في تورطه في إلقاء ابنتيه من الطابق الثالث لعمارة بمنطقة المروج، ما أدى إلى وفاة إحداهما، وهي رضيعة تبلغ من العمر خمسة أشهر، على عين المكان، فيما أصيبت شقيقتها البالغة من العمر ثلاث سنوات بجروح خطيرة.وتفيد المعطيات الأولية حول الحادثة، أن الأب كان يقيم رفقة زوجته وابنتيهما، البالغة إحداهما ثلاثة أعوام والثانية خمسة أشهر، إلى جانب والدة الزوج، بشقة بالطابق الثالث لإحدى العمارات بالمروج.وبحسب المعطيات ذاتها، عمد الأب، لأسباب لا تزال مجهولة، وفي غياب زوجته، إلى إلقاء ابنتيه الصغيرتين من شرفة الشقة، ما أدى إلى وفاة الرضيعة على عين المكان، في حين تم نقل شقيقتها الكبرى إلى المستشفى، حيث وصفت حالتها الصحية بالحرجة للغاية.وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، مرفوقا بممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، معاينة جثة الرضيعة، قبل أن يأذن بالاحتفاظ بالأب على ذمة البحث، في انتظار استكمال الأبحاث للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.