العوينة: السجن 7 أشهر لزوجة اعتدت على زوجها بسبب "رسالة واتساب"

قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق امرأة، على خلفية اعتدائها على زوجها بآلة صلبة على مستوى الرأس، مما تسبب في إصابته بجروح استوجبت نقله إلى قسم الإنعاش وخضوعه لـعلى مستوى الرأس.وتفيد تفاصيل القضية، وفق ما ورد في ملفها، بأن الزوجة تفطنت إلى وجود رسائل نصية وتنبيهات واردة على هاتف زوجها عبر تطبيق التواصل الاجتماعيمن إحدى الفتيات.وعند مواجهة الزوج بتلك الرسائل، نشب خلاف حاد بينهما، قبل أن يتطور النقاش إلى اعتداء جسدي، عمدت خلاله الزوجة إلى توجيه ضربة قوية إلى رأس زوجها بواسطة آلة صلبة.وأسفر الاعتداء عن إصابة الزوج بجروح بالغة استوجبت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث تم إبقاؤه تحت الرعاية الطبية المركزة وخضع لرتقعلى مستوى الرأس.وبعد النظر في القضية، قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الزوجة لمدة