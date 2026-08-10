الملعب التونسي: راحة اجبارية بشهرين للحارس نورالدين الفرحاتي

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اعلن الملعب التونسي اليوم الاثنين ان حارس مرمى الفريق نورالدين الفرحاتي خضع لتدخل جراحي على ان يعود الى سالف نشاطه بعد شهرين وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان الملعب التونسي يستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 22 و 23 اوت الجاري باستضافة النادي الصفاقسي بملعب الهادي النيفر بباردو.

