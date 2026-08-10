مهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين يفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، فوز مهاجمه الإنقليزي هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم 2025 - 2026.وقال النادي الألماني في بيان اليوم: "يعود لقب هداف أوروبا إلى بايرن ميونخ بفضل هاري كين، الذي سيحصل على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة الثانية في مسيرته، بعد فوزه بها عام 2024".وينضم كين بذلك إلى قائمة اللاعبين الذين فازوا بالحذاء الذهبي مرتين، ولا يتفوق عليه في هذا الإنجاز سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصل عليها 6 مرات، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 4 مرات.وسجل كين 36 هدفا في البطولة الألمانية، وهو نفس الرقم الذي أهله للفوز بالجائزة قبل عامين.وساهمت أهداف المهاجم الإنقليزي في تتويج بايرن ميونخ بعدة ألقاب خلال الموسم الماضي، من بينها البطولة الألمانية، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني.ومن المقرر تقديم الجائزة إلى هاري كين خلال مراسم تقام في متحف بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا يوم 19 أوت الجاري.