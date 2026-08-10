توسعة محطة كهرباء برج العامري بـ600 مليون دينار واستكمال مستشفى تالة والمدينة الرقمية بالنحلي

توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري



استكمال المستشفى الجهوي بتالة



استكمال المدينة الرقمية بالنحلي



أشرفت رئيسة الحكومة، اليوم الاثنين 10 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الدوري الثاني عشر للجنة المشاريع الكبرى، الذي خُصص للنظر في عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة والصحة والتحول الرقمي.وأكدت رئيسة الحكومة أنلدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وخلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي وتحسين جودة حياة المواطنين.تم خلال الاجتماع النظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، الذي يهدف إلى دعم الأمن الطاقي والترفيع في القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء.وتتمثل التوسعة في تركيز وتشغيلبقدرة تتراوح بين، إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، بكلفة تقديرية تبلغ، على أن يدخل المشروع حيز الاستغلال خلالويأتي المشروع في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء، الذي يتراوح نسق نموه بين 4 و5 بالمائة سنويا، وتسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلية بلغت، مقابل 5175 ميغاواط سنة 2025.وقررت اللجنةوإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.كما بحثت اللجنة استكمال أشغال، حيث تم التأكيد على الانطلاق الفوري في إنجاز الأقساط المتبقية من المشروع.ويضم المستشفى، الذي تبلغ طاقة استيعابه، عددا من الأقسام والخدمات الصحية، من بينها العيادات الخارجية والمخابر وبنك الدم والأشعة والصيدلية والجراحة والتعقيم والإنعاش والاستعجالي، إلى جانب وحدات الاستشفاء والمستشفى النهاري والخدمات العامة.وتقدر كلفة بناء المشروع بحوالي، إضافة إلىوأكدت رئيسة الحكومة أن تطوير القطاع الصحي العمومي يمثل خيارا استراتيجيا لتكريس الحق في الصحة وتعزيز العدالة الصحية بين الجهات، داعية إلى تكثيف المتابعة الميدانية لضمان إنجاز المشروع في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.وتناول الاجتماع كذلك مشروعبولاية أريانة، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.ويهدف المشروع إلى توسعة قطب التكنولوجيا بتونس وإحداث فضاءات تكنولوجية متطورة ومجهزة بمنطقة النحلي، بما يساهم في دعم المؤسسات المبتكرة واستقطاب الاستثمارات وتعزيز التشغيل.وقررت اللجنة، مع التسريع في تنفيذ المشاريع الرقمية الكبرى وتوفير البنية التحتية التكنولوجية الملائمة.وأكدت رئيسة الحكومة، في ختام الاجتماع، ضرورة، مع تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الهياكل المشرفة، بما يضمن استكمالها في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.