توسعة محطة كهرباء برج العامري بـ600 مليون دينار واستكمال مستشفى تالة والمدينة الرقمية بالنحلي
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين 10 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الدوري الثاني عشر للجنة المشاريع الكبرى، الذي خُصص للنظر في عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة والصحة والتحول الرقمي.
وأكدت رئيسة الحكومة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وخلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي وتحسين جودة حياة المواطنين.
توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامريتم خلال الاجتماع النظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، الذي يهدف إلى دعم الأمن الطاقي والترفيع في القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء.
وتتمثل التوسعة في تركيز وتشغيل تربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و400 ميغاواط، إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، بكلفة تقديرية تبلغ 600 مليون دينار، على أن يدخل المشروع حيز الاستغلال خلال صائفة 2027.
ويأتي المشروع في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء، الذي يتراوح نسق نموه بين 4 و5 بالمائة سنويا، وتسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلية بلغت 6400 ميغاواط، مقابل 5175 ميغاواط سنة 2025.
وقررت اللجنة الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز المشروع وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.
استكمال المستشفى الجهوي بتالةكما بحثت اللجنة استكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة تالة من ولاية القصرين، حيث تم التأكيد على الانطلاق الفوري في إنجاز الأقساط المتبقية من المشروع.
ويضم المستشفى، الذي تبلغ طاقة استيعابه 105 أسرّة، عددا من الأقسام والخدمات الصحية، من بينها العيادات الخارجية والمخابر وبنك الدم والأشعة والصيدلية والجراحة والتعقيم والإنعاش والاستعجالي، إلى جانب وحدات الاستشفاء والمستشفى النهاري والخدمات العامة.
وتقدر كلفة بناء المشروع بحوالي 54 مليون دينار، إضافة إلى 15 مليون دينار للتجهيزات.
وأكدت رئيسة الحكومة أن تطوير القطاع الصحي العمومي يمثل خيارا استراتيجيا لتكريس الحق في الصحة وتعزيز العدالة الصحية بين الجهات، داعية إلى تكثيف المتابعة الميدانية لضمان إنجاز المشروع في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.
استكمال المدينة الرقمية بالنحليوتناول الاجتماع كذلك مشروع المدينة الرقمية بالنحلي بولاية أريانة، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
ويهدف المشروع إلى توسعة قطب التكنولوجيا بتونس وإحداث فضاءات تكنولوجية متطورة ومجهزة بمنطقة النحلي، بما يساهم في دعم المؤسسات المبتكرة واستقطاب الاستثمارات وتعزيز التشغيل.
وقررت اللجنة الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلي، مع التسريع في تنفيذ المشاريع الرقمية الكبرى وتوفير البنية التحتية التكنولوجية الملائمة.
وأكدت رئيسة الحكومة، في ختام الاجتماع، ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع العمومية ورفع مختلف الصعوبات التي تعترضها، مع تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الهياكل المشرفة، بما يضمن استكمالها في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وخلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي وتحسين جودة حياة المواطنين.
توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامريتم خلال الاجتماع النظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، الذي يهدف إلى دعم الأمن الطاقي والترفيع في القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء.
وتتمثل التوسعة في تركيز وتشغيل تربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و400 ميغاواط، إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، بكلفة تقديرية تبلغ 600 مليون دينار، على أن يدخل المشروع حيز الاستغلال خلال صائفة 2027.
ويأتي المشروع في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء، الذي يتراوح نسق نموه بين 4 و5 بالمائة سنويا، وتسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلية بلغت 6400 ميغاواط، مقابل 5175 ميغاواط سنة 2025.
وقررت اللجنة الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز المشروع وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.
استكمال المستشفى الجهوي بتالةكما بحثت اللجنة استكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة تالة من ولاية القصرين، حيث تم التأكيد على الانطلاق الفوري في إنجاز الأقساط المتبقية من المشروع.
ويضم المستشفى، الذي تبلغ طاقة استيعابه 105 أسرّة، عددا من الأقسام والخدمات الصحية، من بينها العيادات الخارجية والمخابر وبنك الدم والأشعة والصيدلية والجراحة والتعقيم والإنعاش والاستعجالي، إلى جانب وحدات الاستشفاء والمستشفى النهاري والخدمات العامة.
وتقدر كلفة بناء المشروع بحوالي 54 مليون دينار، إضافة إلى 15 مليون دينار للتجهيزات.
وأكدت رئيسة الحكومة أن تطوير القطاع الصحي العمومي يمثل خيارا استراتيجيا لتكريس الحق في الصحة وتعزيز العدالة الصحية بين الجهات، داعية إلى تكثيف المتابعة الميدانية لضمان إنجاز المشروع في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.
استكمال المدينة الرقمية بالنحليوتناول الاجتماع كذلك مشروع المدينة الرقمية بالنحلي بولاية أريانة، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
ويهدف المشروع إلى توسعة قطب التكنولوجيا بتونس وإحداث فضاءات تكنولوجية متطورة ومجهزة بمنطقة النحلي، بما يساهم في دعم المؤسسات المبتكرة واستقطاب الاستثمارات وتعزيز التشغيل.
وقررت اللجنة الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلي، مع التسريع في تنفيذ المشاريع الرقمية الكبرى وتوفير البنية التحتية التكنولوجية الملائمة.
وأكدت رئيسة الحكومة، في ختام الاجتماع، ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع العمومية ورفع مختلف الصعوبات التي تعترضها، مع تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الهياكل المشرفة، بما يضمن استكمالها في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.
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