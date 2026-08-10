JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 06:24 Tunis

أفروباسكات دون 18 سنة: المنتخب التونسي يفوز على رواندا ويعزز حظوظه في التأهل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Août 2026 - 18:45 قراءة: 0 د, 46 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة لفئة دون 18 سنة على نظيره الرواندي بنتيجة 60-53، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة الأفروباسكات لهذه الفئة، المقامة بمدينة أبيدجان الإيفوارية من 5 إلى 16 أوت الجاري.

وكان المنتخب التونسي قد انهزم في الجولتين الأولى والثانية أمام الكاميرون بنتيجة 41-53 والسنغال بنتيجة 34-55.


وتختتم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمباراة الكاميرون والسنغال، المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم انطلاقا من الساعة السادسة.


النتائج

الجولة الثالثة – الاثنين 10 أوت 2026
تونس - رواندا: 60-53
الكاميرون - السنغال: لاحقا

الجولة الثانية – السبت 8 أوت 2026
الكاميرون - رواندا: 76-58
تونس - السنغال: 34-55

الجولة الأولى – الخميس 6 أوت 2026
تونس - الكاميرون: 41-53
السنغال - رواندا: 78-38

الترتيب

1. السنغال: 4 نقاط (مباراتان)
2. الكاميرون: 4 نقاط (مباراتان)
3. تونس: 4 نقاط (3 مباريات)
4. رواندا: 3 نقاط (3 مباريات)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334314

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 11 أوت 2026 | 27 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:32
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet36°
26° Babnet
الــرياح:
0.12 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
38°-27
36°-27
34°-28
37°-27
  • Avoirs en devises 25159,3
  • (07/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37732 DT
  • (07/08)
  • 1 $ = 2,92923 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/08)     2226,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/08)   29873 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio