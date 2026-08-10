أفروباسكات دون 18 سنة: المنتخب التونسي يفوز على رواندا ويعزز حظوظه في التأهل
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة لفئة دون 18 سنة على نظيره الرواندي بنتيجة 60-53، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة الأفروباسكات لهذه الفئة، المقامة بمدينة أبيدجان الإيفوارية من 5 إلى 16 أوت الجاري.
وكان المنتخب التونسي قد انهزم في الجولتين الأولى والثانية أمام الكاميرون بنتيجة 41-53 والسنغال بنتيجة 34-55.
وتختتم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمباراة الكاميرون والسنغال، المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم انطلاقا من الساعة السادسة.
النتائجالجولة الثالثة – الاثنين 10 أوت 2026
تونس - رواندا: 60-53
الكاميرون - السنغال: لاحقا
الجولة الثانية – السبت 8 أوت 2026
الكاميرون - رواندا: 76-58
تونس - السنغال: 34-55
الجولة الأولى – الخميس 6 أوت 2026
تونس - الكاميرون: 41-53
السنغال - رواندا: 78-38
الترتيب1. السنغال: 4 نقاط (مباراتان)
2. الكاميرون: 4 نقاط (مباراتان)
3. تونس: 4 نقاط (3 مباريات)
4. رواندا: 3 نقاط (3 مباريات)
وكان المنتخب التونسي قد انهزم في الجولتين الأولى والثانية أمام الكاميرون بنتيجة 41-53 والسنغال بنتيجة 34-55.
وتختتم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمباراة الكاميرون والسنغال، المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم انطلاقا من الساعة السادسة.
النتائجالجولة الثالثة – الاثنين 10 أوت 2026
تونس - رواندا: 60-53
الكاميرون - السنغال: لاحقا
الجولة الثانية – السبت 8 أوت 2026
الكاميرون - رواندا: 76-58
تونس - السنغال: 34-55
الجولة الأولى – الخميس 6 أوت 2026
تونس - الكاميرون: 41-53
السنغال - رواندا: 78-38
الترتيب1. السنغال: 4 نقاط (مباراتان)
2. الكاميرون: 4 نقاط (مباراتان)
3. تونس: 4 نقاط (3 مباريات)
4. رواندا: 3 نقاط (3 مباريات)
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