أفروباسكات دون 18 سنة: المنتخب التونسي يفوز على رواندا ويعزز حظوظه في التأهل

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فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة لفئة دون 18 سنة على نظيره الرواندي بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة الأفروباسكات لهذه الفئة، المقامة بمدينة أبيدجان الإيفوارية من 5 إلى 16 أوت الجاري.وكان المنتخب التونسي قد انهزم في الجولتين الأولى والثانية أمام الكاميرون بنتيجةوالسنغال بنتيجةوتختتم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمباراة الكاميرون والسنغال، المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم انطلاقا من الساعة السادسة.تونس - رواندا:الكاميرون - السنغال: لاحقاالكاميرون - رواندا:تونس - السنغال:تونس - الكاميرون:السنغال - رواندا:1. السنغال:(مباراتان)2. الكاميرون:(مباراتان)3. تونس:(3 مباريات)4. رواندا:(3 مباريات)