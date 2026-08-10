بطولة الرابطة الاولى موسم 2026-2027: تمديد نهائي في اجل اسناد الاجازات الى يوم 17 اوت الجاري

اعلنت هيئة الدرجة الاولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، عن تمديد نهائي في اجل اسناد الاجازات للمشاركة في البطولة الوطنية للموسم الرياضي 2026-2027 وذلك يوم 17 اوت الجاري.واوضحت الهيئة في بلاغ لها،انها تلقت عددا من مطالب التاخير المقدمة من النوادي المعنية بخلاص المبالغ موضوع الاعتراض، و تبعا لاحكام الفصل 64 من لوائح الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم المتعلقة باسناد الاجازات للاندية المشاركة في البطولة ، فقد تم تاخير اجل البت في اسناد تلك الاجازات الى يوم الاثنين 17 اوت الجاري كاجل نهائي لاتمام الشروط القانونية، وخاصة شرط الخلاص النهائي او التسوية للديون المتخلدة بالذمة.يذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2026-2027 ستنطلق يوم 22 و 23 اوت الجاري .