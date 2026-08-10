النادي البنزرتي يفوز وديا على شبيبة العمران 1-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a7a23bce1c7d5.61395627_fpnjeoghqimkl.jpg>

فاز النادي الرياضي البنزرتي مساء اليوم الاثنين على شبيبة العمران بنتيجة 1-صفر في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن تحضيراتهما لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وجاء هدف التفوق للنادي البنزرتي بفضل اللاعب عزيز شعبان (87).

يذكر ان النادي البنزرتي يستهل مشواره ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 22 و 23 اوت الجاري باستضافة مستقبل المرسى فيما تتحول شبيبة العمران الى صفاقس لمواجهة تقدم ساقية الداير.