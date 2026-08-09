مونديال الكرة الطائرة للفتيات تحت 17 سنة: المنتخب التونسي يتلقى هزيمته الرابعة على التوالي
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات أمام نظيره الفنزويلي بنتيجة صفر-3 (12-25 و10-25 و21-25)، اليوم الاثنين، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول لمونديال تحت 17 سنة المقام حاليا في الشيلي.
وتعد هذه الهزيمة الرابعة على التوالي للمنتخب التونسي، بعد خسارته في الجولات الثلاث الماضية أمام منتخبات بيرو والصين والفيلبين بنفس النتيجة صفر-3.
ويختتم السداسي التونسي الدور الأول بملاقاة المنتخب المكسيكي، غدا الثلاثاء، على الساعة الحادية عشرة ليلا.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعات الأربع إلى الدور ثمن النهائي، في حين يخوض أصحاب المركزين الخامس والسادس الدور الترتيبي من أجل المراتب من 17 إلى 24.
النتائجالجولة الرابعة
* تونس - فنزويلا: 0-3
* بيرو - الفيلبين: تقام منتصف الليل
* الصين - المكسيك: تقام الثالثة صباحا
الجولة الثالثة
* تونس - الفيلبين: 0-3
* بيرو - المكسيك: 3-2
* الصين - فنزويلا: 3-0
الجولة الثانية
* تونس - الصين: 0-3
* المكسيك - الفيلبين: 1-3
* فنزويلا - بيرو: 3-1
الجولة الأولى
* تونس - بيرو: 0-3
* المكسيك - فنزويلا: 3-2
* الصين - الفيلبين: 3-0
الترتيب1. الصين — 9 نقاط — 3 مباريات
2. فنزويلا — 7 نقاط — 4 مباريات
3. الفيلبين — 6 نقاط — 3 مباريات
4. بيرو — 5 نقاط — 3 مباريات
5. المكسيك — 3 نقاط — 3 مباريات
6. تونس — 0 نقاط — 4 مباريات
وتعد هذه الهزيمة الرابعة على التوالي للمنتخب التونسي، بعد خسارته في الجولات الثلاث الماضية أمام منتخبات بيرو والصين والفيلبين بنفس النتيجة صفر-3.
ويختتم السداسي التونسي الدور الأول بملاقاة المنتخب المكسيكي، غدا الثلاثاء، على الساعة الحادية عشرة ليلا.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعات الأربع إلى الدور ثمن النهائي، في حين يخوض أصحاب المركزين الخامس والسادس الدور الترتيبي من أجل المراتب من 17 إلى 24.
النتائجالجولة الرابعة
* تونس - فنزويلا: 0-3
* بيرو - الفيلبين: تقام منتصف الليل
* الصين - المكسيك: تقام الثالثة صباحا
الجولة الثالثة
* تونس - الفيلبين: 0-3
* بيرو - المكسيك: 3-2
* الصين - فنزويلا: 3-0
الجولة الثانية
* تونس - الصين: 0-3
* المكسيك - الفيلبين: 1-3
* فنزويلا - بيرو: 3-1
الجولة الأولى
* تونس - بيرو: 0-3
* المكسيك - فنزويلا: 3-2
* الصين - الفيلبين: 3-0
الترتيب1. الصين — 9 نقاط — 3 مباريات
2. فنزويلا — 7 نقاط — 4 مباريات
3. الفيلبين — 6 نقاط — 3 مباريات
4. بيرو — 5 نقاط — 3 مباريات
5. المكسيك — 3 نقاط — 3 مباريات
6. تونس — 0 نقاط — 4 مباريات
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