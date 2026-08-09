مونديال الكرة الطائرة للفتيات تحت 17 سنة: المنتخب التونسي يتلقى هزيمته الرابعة على التوالي

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انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات أمام نظيره الفنزويلي بنتيجة(12-25 و10-25 و21-25)، اليوم الاثنين، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول لمونديال تحت 17 سنة المقام حاليا في الشيلي.وتعد هذه الهزيمة الرابعة على التوالي للمنتخب التونسي، بعد خسارته في الجولات الثلاث الماضية أمام منتخباتبنفس النتيجة صفر-3.ويختتم السداسي التونسي الدور الأول بملاقاة المنتخب المكسيكي، غدا الثلاثاء، على الساعة الحادية عشرة ليلا.ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعات الأربع إلى الدور ثمن النهائي، في حين يخوض أصحاب المركزين الخامس والسادس الدور الترتيبي من أجل المراتب من 17 إلى 24.* تونس - فنزويلا: 0-3* بيرو - الفيلبين: تقام منتصف الليل* الصين - المكسيك: تقام الثالثة صباحا* تونس - الفيلبين: 0-3* بيرو - المكسيك: 3-2* الصين - فنزويلا: 3-0* تونس - الصين: 0-3* المكسيك - الفيلبين: 1-3* فنزويلا - بيرو: 3-1* تونس - بيرو: 0-3* المكسيك - فنزويلا: 3-2* الصين - الفيلبين: 3-01. الصين — 9 نقاط — 3 مباريات2. فنزويلا — 7 نقاط — 4 مباريات3. الفيلبين — 6 نقاط — 3 مباريات4. بيرو — 5 نقاط — 3 مباريات5. المكسيك — 3 نقاط — 3 مباريات6. تونس — 0 نقاط — 4 مباريات