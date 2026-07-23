الحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بإجراءات السلامة للوقاية من حرائق المكيفات الكهربائية

دعت وحدات الحماية المدنية، اليوم الخميس، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال المكيفات الكهربائية، وذلك للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف.وأوصت، بالتقيد بجملة من التوصيات على غرار تنظيف "فلتر" المكيف بانتظام وعدم ترك الجهاز يعمل دون مراقبة وتجنب توصيله مع أجهزة كهربائية أخرى على نفس الدائرة الى جانب مراقبة أي روائح أو أصوات غير طبيعية قد تشير إلى وجود عطب، وذلك وفق ما نشر على صفحة المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة "فايسبوك".كما شددت الحماية المدنية، في السياق ذاته، على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمكيفات والاستعانة بفني مختص عند الحاجة محذرة من محاولة إصلاحها بصفة ذاتية أو من طرف غير المختصين.وذكرت المواطنين بضرورة الاتصال بالحماية المدنية عبر رقم النجدة 198 عند حدوث أي طارئ.رصد