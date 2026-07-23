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غرفة التجارة والصناعة بتونس تعتزم إحداث مركز للتوفيق والوساطة لتسوية النزاعات التجارية بالطرق البديلة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 12:50 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تعتزم غرفة التجارة والصناعة بتونس إحداث مركز للتوفيق والوساطة والتحكيم، وذلك في إطار تطوير الخدمات المسداة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية بالطرق البديلة.

وأعلنت الغرفة، في هذا الإطار، عن فتح استشارة لاختيار مكتب خبرة أو خبير مختص يتولى مرافقتها في إعداد وإحداث المركز الذي سيكون مؤسسة متخصصة في تسوية النزاعات التجارية وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية.


وأوضحت أن المشروع يندرج في إطار تفعيل الصلاحيات القانونية المخولة لها في مجال فض النزاعات التجارية ويستند إلى أحكام القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 والمتعلق بغرف التجارة والصناعة والذي يخول لهذه الغرف المساهمة في فض النزاعات التجارية واتخاذ المبادرات الرامية إلى التوفيق والمصالحة والتحكيم على المستويات الجهوية والوطنية والدولية.


وأضافت الغرفة أن الخبير أو مكتب الخبرة الذي سيتم اختياره سيتولى إعداد مختلف المكونات الفنية والتنظيمية اللازمة لإحداث المركز، وذلك وفقا للشروط المرجعية التي وضعتها للغرض.

ودعت الراغبين في المشاركة إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية في ظروف منفصلة، محددة يوم 7 أوت 2026 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال كآخر أجل لإيداع الملفات بمكتب الضبط بمقر غرفة التجارة والصناعة لتونس.

وتأتي هذه المبادرة في سياق توجه غرفة التجارة والصناعة لتونس إلى توفير آلية مؤسسية مختصة في فض النزاعات التجارية خارج المسار القضائي بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتوفير حلول أكثر سرعة ومرونة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.
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