توزر: تكرّر انقطاع التيار الكهربائي يربك الدورة المائية بالواحات

شهدت مختلف مناطق ولاية توزر خلال الأيام الماضية وتزامنا مع موجة الحر، تكرّر انقطاع التيار الكهربائي بشكل متفاوت ومتقطّع من منطقة إلى أخرى، وهو ما أربك الدورة المائية في عديد الواحات لاسيما بالنسبة للمقاسم التي تتزامن دورتها المائية مع وقت انقطاع التيار الكهربائي.وذكر رئيس مجمع واحة "مراح الحوار 1" سليمان عمراني لصحفية "وات" أن مجامع التنمية الفلاحية تعتبر حريفا أساسيا للشركة التونسية للكهرباء والغاز في ما يتعلق بربط آبار الري الفلاحي بالتيار الكهربائي، وقد أدّى تواتر انقطاع الكهرباء خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي إلى تذبذب عملية الري خاصة وأنها تتم مرة واحدة في الأسبوع في أغلب المجامع.واكد على ضرورة التنسيق المسبق أو الاعلام بالانقطاع قبل أيام، حتى يتسنى للمجمع برمجة تقسيم الدورات المائية بين الفلاحين لتفادي الإشكاليات المنجرة عن الانقطاع وضمان انتفاع الجميع بعملية الري وتلافي ضياع الدورة المائية عن بعض المقاسم خصوصا وأن الواحات تحتاج في الفترة الحالية إلى انتظام الري للحفاظ على المنتوج وضمان جودته.وأوضح في هذا السياق أن التمور حاليا في مرحلة النمو، وقد يؤدي تباعد الدورة المائية إلى التأثير السلبي على جودة الإنتاج وتأخر النمو، مؤكدا أن انقطاع التيار الكهربائي في هذه الفترة ورغم خطورته يبقى أقل خطورة من إمكانية الانقطاع في مرحلة النضج.وأشار الى أن التأثيرات الأخرى لموجة الحر، قد تم تجاوزها بفضل تنفيذ البرتوكول العلمي لمكافحة "عنكبوت الغبار" منذ بداية الموسم، مضيفا أن الفلاحين يواصلون مراقبة أشجار النخيل لاحتمال ظهور هذه الحشرة خلال شهر أوت من أجل القيام بالمداواة اللازمة.