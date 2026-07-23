استعدادا لمونديال الصغريات لكرة اليد رومانيا 2026: المنتخب التونسي يشارك في دورة دولية ودية برومانيا من 23 الى 25 جويلية

في اطار التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد صغريات دون 18 سنة التي ستقام برومانيا من 29 جويلية الجاري الى غاية 9 اوت القادم، يشارك المنتخب التونسي في الدورة الدولية الودية التي ستقام برومانيا انطلاقا من اليوم الخميس الى غاية 25 جويلية الجاري، وفق ما أكده مدرب المنتخب الوطني عبد المجيد قدور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.وستشهد الدورة الدولية الودية مشاركة كل من البلد المستضيف ومصر واليابان، بالاضافة الى المنتخب التونسي.س17 : تونس - رومانياس15 : تونس - مصرس15 : تونس - اليابانوستخوض زميلات القائدة نور عوني الدورة الاول من بطولة العالم في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات المجر والسويد وكندا.وفي ما يلي برنامج المشاركة التونسية في بطولة العالم بتوقيت تونس.29 جويلية (الساعة 9.45): تونس - المجر30 جويلية (الساعة 12.00): تونس - السويد1 اوت (الساعة 9.45): تونس - كندا