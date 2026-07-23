استعدادا لمونديال الصغريات لكرة اليد رومانيا 2026: المنتخب التونسي يشارك في دورة دولية ودية برومانيا من 23 الى 25 جويلية
في اطار التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد صغريات دون 18 سنة التي ستقام برومانيا من 29 جويلية الجاري الى غاية 9 اوت القادم، يشارك المنتخب التونسي في الدورة الدولية الودية التي ستقام برومانيا انطلاقا من اليوم الخميس الى غاية 25 جويلية الجاري، وفق ما أكده مدرب المنتخب الوطني عبد المجيد قدور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وستشهد الدورة الدولية الودية مشاركة كل من البلد المستضيف ومصر واليابان، بالاضافة الى المنتخب التونسي.
وفي مايلي برنامج مشاركة السباعي التونسي في الدورة المذكورة بتوقيت تونس:
الخميس 23 جويلية 2026
س17 : تونس - رومانيا
الجمعة 24 جويلية 2026
س15 : تونس - مصر
السبت 25 جويلية 2026
س15 : تونس - اليابان
وستخوض زميلات القائدة نور عوني الدورة الاول من بطولة العالم في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات المجر والسويد وكندا.
وفي ما يلي برنامج المشاركة التونسية في بطولة العالم بتوقيت تونس.
29 جويلية (الساعة 9.45): تونس - المجر
30 جويلية (الساعة 12.00): تونس - السويد
1 اوت (الساعة 9.45): تونس - كندا
وستشهد الدورة الدولية الودية مشاركة كل من البلد المستضيف ومصر واليابان، بالاضافة الى المنتخب التونسي.
وفي مايلي برنامج مشاركة السباعي التونسي في الدورة المذكورة بتوقيت تونس:
الخميس 23 جويلية 2026
س17 : تونس - رومانيا
الجمعة 24 جويلية 2026
س15 : تونس - مصر
السبت 25 جويلية 2026
س15 : تونس - اليابان
وستخوض زميلات القائدة نور عوني الدورة الاول من بطولة العالم في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات المجر والسويد وكندا.
وفي ما يلي برنامج المشاركة التونسية في بطولة العالم بتوقيت تونس.
29 جويلية (الساعة 9.45): تونس - المجر
30 جويلية (الساعة 12.00): تونس - السويد
1 اوت (الساعة 9.45): تونس - كندا
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