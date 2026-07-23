انعقدت بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل حول النشاط الصيفي للهياكل الكشفية بالجهة ، وذلك في إطار استعداد الكشافة التونسية ،تطاوين لتنظيم جملة من الأنشطة الصيفية ،وتنفيذا للبرامج الكفيلة بنشرالحركة الكشفية بالجهة، وضمان إشعاعهاوقدّم في مفتتح الجلسة قائد جهة تطاوين لمحة عن واقع الكشافة بالجهة ،والصعوبات المعترضة ،كما استعرض برنامج النشاط الصيفي للهياكل الكشفية الجهوية والمحلية خلال صائفة سنة 2026ولفت والي تطاوين، امير القابسي الى الدور الهام الذي لعبته ولازالت منظمة الكشافة التونسية في تأطير الشباب وإعداده لخدمة الوطن ورفع رايته في مختلف المناسبات الوطنية والدولية، مشيرا لعراقة هذه المنظمة و إسهامها في معركة التحرير الوطني وبناء دولة الإستقلالواكد اهمية دعم هذه المنظمة الوطنية ومعاضدة جهودها، إيمانا بدورها الهام في تعزيز مشاركة منتسبيها في الحياة العامة، وتكريس مبادئ حب الوطن وروح الانتماء ،والعمل التطوعي لديهمو أذن والي الجهة في هذا الخصوص، بالقيام بكل الإجراءات الكفيلة لضمان إسناد جهة تطاوين للكشافة التونسية لوجستيا لتأمين تنظيم أنشطتها (نقل، إعاشة..) ،وصيانة أحد المقرات التي يستغلها وتجهيز بقية المقرات، فضلا عن إسناد التمويل العمومي وفقا للأطر القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجالواكب الجلسة بالخصوص، قائد جهة تطاوين للكشافة التونسية والوفد المرافق له، وممثلو الأسلاك الأمنية ذات العلاقة، ورئيس دائرة الشؤون الاجتماعية