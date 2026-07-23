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مستقبل المرسى - تربص مغلق بطبرقة ولقاء ودي مع الحزم السعودي يوم 25 جويلية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 15:25 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في إطار مواصلة الاستعدادات للموسم الرياضي 2026/2027، يدخل المستقبل الرياضي بالمرسى بداية من الغد الجمعة في تربص تحضيري بمدينة طبرقة سيتواصل إلى غاية 30 جويلية الجاري.
وسيخصص هذا التربص، حسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لفريق الصفصاف، لرفع النسق البدني وتعزيز الجاهزية الفنية والتكتيكية للمجموعة، من خلال برنامج عمل مكثف يشمل الحصص التدريبية اليومية إلى جانب مباراة ودية ضد نادي الحزم السعودي، الذي يشرف على تدريبه جلال القادري، يوم السبت 25 جويلية على الساعة 17 مساءً .
ويُعد هذا التربص محطة أساسية في برنامج التحضيرات الذي وضعه الإطار الفني بقيادة عماد بن يونس من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين ومواصلة بناء المجموعة استعدادًا للاستحقاقات الرسمية للموسم الجديد.
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