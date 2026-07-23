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مركز النهوض بالصادرات ينظم المشاركة التونسية في معرض "ميديكا 2026" بألمانيا في نوفمبر القادم

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 16:05 قراءة: 1 د, 21 ث
      
دعا مركز النهوض بالصادرات المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعات والتكنولوجيات الطبية إلى المشاركة في الجناح الوطني التونسي في معرض "ميديكا 2026" الذي سيقام بمدينة دوسلدورف الألمانية من 16 إلى 19 نوفمبر 2026، محددا يوم 31 جويلية 2026 كآخر أجل لتقديم مطالب المشاركة.

وأوضح المركز، في بلاغ، أن هذه المشاركة تستهدف المؤسسات العاملة في مجالات الأجهزة والمستلزمات الطبية والتجهيزات الاستشفائية وتكنولوجيات الصحة والتشخيص الطبي والمواد الاستهلاكية الطبية والصحة الرقمية والخدمات الصحية، وذلك في إطار دعم حضور المؤسسات التونسية بالأسواق الخارجية وتعزيز فرص التصدير.


وبين أن معرض "ميديكا" يعد من أكبر وأهم التظاهرات الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات والتكنولوجيات الطبية إذ يستقطب سنويا آلاف العارضين والزوار المهنيين من مختلف أنحاء العالم من بينهم المصنعون والموزعون والمستثمرون وممثلو المؤسسات الصحية بما يوفر فضاء لعقد شراكات تجارية واستكشاف أحدث الابتكارات في المجال.


وأشار المركز إلى أن المشاركة في هذه التظاهرة ستمكن المؤسسات التونسية من التعريف بمنتجاتها وخبراتها أمام جمهور مهني دولي واستكشاف فرص أعمال جديدة وتعزيز حضورها بالأسواق الأوروبية والعالمية فضلا عن الاطلاع على أحدث التطورات في مجالات الصحة الرقمية والتجهيزات الطبية وتقنيات التشخيص والحلول المبتكرة الموجهة للقطاع الصحي.

وتشمل الفئات المستهدفة بالمشاركة، وفق البلاغ، مصنعي الأجهزة الطبية ومزودي التجهيزات والأثاث الاستشفائي ومطوري حلول التشخيص والتصوير الطبي ومنتجي المستلزمات الطبية ومؤسسات الصحة الرقمية والطب عن بعد ومطوري البرمجيات والأنظمة المعلوماتية الصحية إلى جانب المؤسسات المختصة في تكنولوجيات المخابر والبيولوجيا الطبية وإعادة التأهيل وتقنيات المساعدة والخدمات الصحية المبتكرة.

يشار إلى أن معرض "ميديكا" يعد من أبرز المواعيد العالمية في قطاع الصناعات الطبية ويشكل منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الأجهزة الطبية والتقنيات الصحية والرقمنة والذكاء الاصطناعي الموجه للقطاع الصحي.

كما يوفر فرصا واسعة لعقد شراكات تجارية ونقل التكنولوجيا وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الدولية.
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