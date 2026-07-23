الميركاتو الصيفي: الترجي الرياضي يتعاقد مع اللاعب عادل بالطيب

أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس التعاقد مع عادل بالطيب بعقد يمتد لسنتين، ليكون اللاعب على ذمّة الفريق الأحمر والأصفر الى غاية 30 جوان 2028.ويشغل عادل بالطيب صاحب الـ 29 عاما والمولود بفرنسا، خطة مهاجم جناح أيسر وسبق له اللعب لفائدة أكثر من فريق أوروبي على غرار أف سي كلوج الروماني وبولو سبور التركي وإف91 دوديلانج اللوكسمبورغي.ويعد هذا الانتداب هو الأحدث للترجي الرياضي بعد التعاقد مع أكثر من اسم على غرار محمد بالحاج محمود، بعقد يمتدّ لثلاثة مواسم، والكاميروني مايل مونييبي فيرنانديز، بعقد يمتدّ لأربعة مواسم، ورائد الشيخاوي، بعقد يمتدّ لثلاثة مواسم، ويوسف بشة، الذي وقّع عقدًا يمتد لثلاث سنوات.