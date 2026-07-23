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صناعة السيّارات: مجموعة غرامر الألمانية تعتزم إحداث مشروع صناعي لها بتونس

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 17:25 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تعتزم مجموعة GRAMMER AG الألمانية، الرائدة عالميا في تصنيع المكوّنات الداخليّة للسيّارات وأنظمة المقاعد للسيّارات الصناعية، إطلاق مشروع صناعي استراتيجي لها بتونس، من شأنه إحداث حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة.

وزار وفد رفيع المستوى عن المجموعة الألمانية، الهيئة التونسية للاستثمار، بهدف استكشاف الفرص، التي توفرها تونس في مجال الاستثمار الصناعي.


وأكدت الهيئة، بالمناسبة، التزامها التام بدعم المجموعة الصناعية، وتسهيل جميع الإجراءات الإدارية، وتحديد الحلول العقارية والصناعية الأكثر تطورا، وتنسيق الجهود مع جميع الأطراف المعنية على الصعيد الوطني، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.


ومكنت جلسات العمل، التي عقدت بمناسبة زيارة الوفد، من إبراز المزايا التّي يتمتع بها موقع تونس الجيواستراتيجي الاستثنائي، وتوفر الموارد البشرية ذات التأهيل العالي، ونظام صناعي للسيّارات يتميّز بأداء هام، وإطار استثماري جد مشجع.

ومن المتوقع أن يؤدي إحداث هذا المشروع الصناعي من قبل مجموعة GRAMMER AG، التي تتواجد في أكثر من 20 دولة، إلى جانب توفير نحو 1200 موطن شغل مباشر، إلى الإسهام بشكل مباشر في تعزيز سلسلة القيمة لصناعة السيّارات التونسيّة.
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