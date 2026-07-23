تحديد السعر المرجعي لكروم التحويل لعنب التحويل العادي لسنة 2026 بـ 2,400 دينار للكيلوغرام

أعلن المجمع المهني المشترك للغلال لكافة منتجي كروم التحويل والمحولين والمهنيين في القطاع، أنه تقرر تحديد السعر المرجعي للكيلوغرام الواحد لعنب التحويل العادي ذات 12 درجة تحويلية لسنة 2026، بـ دينارين و400 مليم (2,400 د/كغ) مقابل 2.300 د للكلغ الموسم الفارط.وأوضح المجمع، في بلاغ صادر عنه، أن هذا القرار جاء تبعا لجلسة عمل جمعت بين ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجمع المهني المشترك للغلال والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وأكد المصدر ذاته على ضرورة العمل على احترام التراتيب والتشاريع المنظمة لقطاع كروم التحويل وفقا للمنشور الصادر عن المجمع المهني المشترك للغلال والمصاحب للبلاغ.وتم في ذات الجلسة تقديم لمحة عن مؤشرات موسم كروم التحويل لسنة 2025/2026، اذ أن إنتاج كروم التحويل للموسم الحالي يقدر بحوالي 22 ألف طن، منها حوالي 68% بولاية نابل، مقابل 25 ألف طن خلال الموسم الفارط، أي بانخفاض يناهز12%.ويعود هذا التراجع أساسا إلى تقلص المساحات المسنة بالقطاع المطري إثر قلعها بسبب ضعف مردوديتها.كما شهد القطاع خلال المواسم الأخيرة تحسنا في أسعار البيع مما وفر حافزا للفلاحين، كما ساهمت الظروف المناخية الملائمة، وخاصة كميات الأمطار المسجلة خلال فصل الربيع، في تحسين مردودية القطاع المطري.ومن المنتظر أن تمكن الكميات المنتجة من توفير حوالي 160 ألف هكتولتر من الخمور مقابل 152 ألف هكتولتر خلال الموسم الفارط الذي تم خلاله تحويل حوالي 20 ألف طن من العنب.و أكد ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن كلفة مستلزمات الإنتاج شهدت ارتفاعا ملحوظا الامر الذي أصبح يثقل كاهل المنتجين ويصعب عليهم مجاراة هذا النسق التصاعدي مشددا على ضرورة أخذ هذه الكلفة، إلى جانب الأعباء والمعاليم الجبائية، بعين الاعتبار عند تحديد السعر المرجعي لعنب التحويل.ومن جانبه، أبرز ممثل الغرفة الوطنية النقابية لمصنعي المشروبات الكحولية التأثير السلبي لضعف نسق التوسع في غوايات كروم التحويل على مختلف حلقات المنظومة من المنتج إلى المحول وصولا إلى المستهلك مؤكدا أهمية اعتماد سعر يضمن استدامة القطاع ويشجع على الاستثمار فيه.