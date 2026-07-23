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غلق الطريق الوطنية الرابطة بين قرية ببوش ومدينة عين دراهم للمطالبة بصيانة الطريق

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 18:32 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اغلق عدد من المواطنين اليوم الخميس، الطريق الوطنية رقم 17 في جزئها الرابط بين قرية الببوش ومدينة عين دراهم من ولاية جندوبة، وذلك للمطالبة بصيانة الطريق الموصلة الى حي ميزاب.
وبين مواطنون ومصدر محلي لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة، ان الطريق الموصل الى الحي تضرر بسبب ما طاله من انزلاقات أرضية خلال فصل الشتاء المنقضي وان عدم جاهزيته لولوج السيارات او معدات الإطفاء في حال اندلاع حريق باتت مقلقة وتستوجب تدخلا عاجلا.


ومن جهته اكد مصدر من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة، ان نقطة الانزلاق موضوع تذمر متساكني حي الميزاب هي محل دراسة شانها شان النقاط الاخرى وان الإدارة ستسعى للتدخل وتامين ولوج السيارات في انتظار استكمال إجراءات اشغال الصيانة.
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