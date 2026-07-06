تعريفة صلاح مصباح تشعل "فيسبوك".. بين من اعتبرها احترافًا ومن سخر منها
أثار الفنان التونسي صلاح مصباح موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره "بلاغًا" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أعلن فيه عن تعريفة مالية واضحة للتعامل الفني معه، سواء بالنسبة للملحنين أو الشعراء أو العازفين والكورال.
وحدد مصباح أسعارًا متفاوتة لغناء الألحان والقصائد، تبدأ من 7 آلاف دينار للطقطوقة وتصل إلى 20 ألف دينار لبعض القصائد بالفصحى، كما نشر قائمة بأجور العازفين وقائد الأوركسترا وأعضاء المجموعة الصوتية، مؤكدا أن جميع المعاملات تتم بعقود قانونية.
المنشور أثار مئات التعليقات، وانقسمت الآراء بين من اعتبر الخطوة تكريسًا لثقافة الاحتراف واحترام قيمة الفنان، وبين من رأى فيها مبالغة أو مادة للسخرية.
فمن بين أبرز التعليقات، اعتبر خالد شعل أن الأرقام المعلنة لا تعكس القيمة الحقيقية لصلاح مصباح، مؤكدا أن الفنان لو كان في بلد يمتلك صناعة موسيقية قوية مثل مصر أو لبنان أو إحدى دول الخليج، لكان من أبرز الفنانين العرب وأكثرهم نجاحًا.
أما منذر سناء فاكتفى بعبارة مقتضبة قال فيها: "كل التقدير للفنان العربي الكبير صلاح مصباح"، بينما رأى حمزة بن إبراهيم أن ما قام به الفنان هو ببساطة "الاحتراف".
ومن أكثر التعليقات تداولًا، كتب أنيس المكي تدوينة مطولة دافع فيها عن صلاح مصباح، معتبرا أن المنشور يمثل "بيان شروط وضوابط مالية وقانونية" وليس مجرد قائمة أسعار، وأن الفنان أراد إعادة الاعتبار لقيمة العمل الفني ووضع حد للمساومات والعشوائية في القطاع، مضيفًا أن مصباح قلب المعادلة التقليدية، إذ اعتبر أن اسمه وخبرته يضيفان قيمة للأغنية، وليس العكس.
في المقابل، لم تخل التعليقات من الطرافة والسخرية، إذ كتب شاهين قمري: "برجولية أعملي سوم في كعبة طقطوقة وكعبة عاطفية دسمة، كان تساعدني شوية ناخو كعبتين"، فيما علّق حسام عبيدي بكلمتين فقط: "مبدع بديع 😂".
كما رأى طارق الجبّي أن القائمة كشفت مجددًا أن "ديما العازف محقور"، في إشارة إلى الأجور المخصصة للعازفين، بينما اعتبر أشرف الفرشيشي أن "الفن ولى سلعة، وبعد تقولوا علاش الناس قاطعت الفنانين".
في المقابل، اختار البعض أسلوب الدعابة المباشرة، حيث كتب أحد المعلقين: "تاخو 20 دينار وسيبنا".
وبعيدا عن الجدل، أعاد منشور صلاح مصباح إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول قيمة الفنان التونسي، وغياب معايير واضحة للتعاملات المالية داخل الوسط الفني، ومدى الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين الفنانين والمنتجين والملحنين والعازفين بعقود تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبين مؤيد يرى في الخطوة تكريسًا للاحتراف، ومنتقد يعتبرها مبالغة، يبقى منشور صلاح مصباح قد نجح في تحقيق ما عجزت عنه أعمال كثيرة أخيرًا: إشعال نقاش واسع حول مكانة الفنان وقيمة الفن في تونس.
وحدد مصباح أسعارًا متفاوتة لغناء الألحان والقصائد، تبدأ من 7 آلاف دينار للطقطوقة وتصل إلى 20 ألف دينار لبعض القصائد بالفصحى، كما نشر قائمة بأجور العازفين وقائد الأوركسترا وأعضاء المجموعة الصوتية، مؤكدا أن جميع المعاملات تتم بعقود قانونية.
المنشور أثار مئات التعليقات، وانقسمت الآراء بين من اعتبر الخطوة تكريسًا لثقافة الاحتراف واحترام قيمة الفنان، وبين من رأى فيها مبالغة أو مادة للسخرية.
فمن بين أبرز التعليقات، اعتبر خالد شعل أن الأرقام المعلنة لا تعكس القيمة الحقيقية لصلاح مصباح، مؤكدا أن الفنان لو كان في بلد يمتلك صناعة موسيقية قوية مثل مصر أو لبنان أو إحدى دول الخليج، لكان من أبرز الفنانين العرب وأكثرهم نجاحًا.
أما منذر سناء فاكتفى بعبارة مقتضبة قال فيها: "كل التقدير للفنان العربي الكبير صلاح مصباح"، بينما رأى حمزة بن إبراهيم أن ما قام به الفنان هو ببساطة "الاحتراف".
ومن أكثر التعليقات تداولًا، كتب أنيس المكي تدوينة مطولة دافع فيها عن صلاح مصباح، معتبرا أن المنشور يمثل "بيان شروط وضوابط مالية وقانونية" وليس مجرد قائمة أسعار، وأن الفنان أراد إعادة الاعتبار لقيمة العمل الفني ووضع حد للمساومات والعشوائية في القطاع، مضيفًا أن مصباح قلب المعادلة التقليدية، إذ اعتبر أن اسمه وخبرته يضيفان قيمة للأغنية، وليس العكس.
في المقابل، لم تخل التعليقات من الطرافة والسخرية، إذ كتب شاهين قمري: "برجولية أعملي سوم في كعبة طقطوقة وكعبة عاطفية دسمة، كان تساعدني شوية ناخو كعبتين"، فيما علّق حسام عبيدي بكلمتين فقط: "مبدع بديع 😂".
كما رأى طارق الجبّي أن القائمة كشفت مجددًا أن "ديما العازف محقور"، في إشارة إلى الأجور المخصصة للعازفين، بينما اعتبر أشرف الفرشيشي أن "الفن ولى سلعة، وبعد تقولوا علاش الناس قاطعت الفنانين".
في المقابل، اختار البعض أسلوب الدعابة المباشرة، حيث كتب أحد المعلقين: "تاخو 20 دينار وسيبنا".
وبعيدا عن الجدل، أعاد منشور صلاح مصباح إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول قيمة الفنان التونسي، وغياب معايير واضحة للتعاملات المالية داخل الوسط الفني، ومدى الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين الفنانين والمنتجين والملحنين والعازفين بعقود تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبين مؤيد يرى في الخطوة تكريسًا للاحتراف، ومنتقد يعتبرها مبالغة، يبقى منشور صلاح مصباح قد نجح في تحقيق ما عجزت عنه أعمال كثيرة أخيرًا: إشعال نقاش واسع حول مكانة الفنان وقيمة الفن في تونس.
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