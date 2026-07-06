تعريفة صلاح مصباح تشعل "فيسبوك".. بين من اعتبرها احترافًا ومن سخر منها

أثار الفنان التونسيموجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره "بلاغًا" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أعلن فيه عن تعريفة مالية واضحة للتعامل الفني معه، سواء بالنسبة للملحنين أو الشعراء أو العازفين والكورال.وحدد مصباح أسعارًا متفاوتة لغناء الألحان والقصائد، تبدأ منللطقطوقة وتصل إلىلبعض القصائد بالفصحى، كما نشر قائمة بأجور العازفين وقائد الأوركسترا وأعضاء المجموعة الصوتية، مؤكدا أن جميع المعاملات تتم بعقود قانونية.المنشور أثار مئات التعليقات، وانقسمت الآراء بين من اعتبر الخطوة تكريسًا لثقافة الاحتراف واحترام قيمة الفنان، وبين من رأى فيها مبالغة أو مادة للسخرية.فمن بين أبرز التعليقات، اعتبرأن الأرقام المعلنة لا تعكس القيمة الحقيقية لصلاح مصباح، مؤكدا أن الفنان لو كان في بلد يمتلك صناعة موسيقية قوية مثل مصر أو لبنان أو إحدى دول الخليج، لكان من أبرز الفنانين العرب وأكثرهم نجاحًا.أمافاكتفى بعبارة مقتضبة قال فيها:، بينما رأىأن ما قام به الفنان هو ببساطةومن أكثر التعليقات تداولًا، كتبتدوينة مطولة دافع فيها عن صلاح مصباح، معتبرا أن المنشور يمثلوليس مجرد قائمة أسعار، وأن الفنان أراد إعادة الاعتبار لقيمة العمل الفني ووضع حد للمساومات والعشوائية في القطاع، مضيفًا أن مصباح قلب المعادلة التقليدية، إذ اعتبر أن اسمه وخبرته يضيفان قيمة للأغنية، وليس العكس.في المقابل، لم تخل التعليقات من الطرافة والسخرية، إذ كتب، فيما علّقبكلمتين فقط:كما رأىأن القائمة كشفت مجددًا أن، في إشارة إلى الأجور المخصصة للعازفين، بينما اعتبرأنفي المقابل، اختار البعض أسلوب الدعابة المباشرة، حيث كتب أحد المعلقين:وبعيدا عن الجدل، أعاد منشور صلاح مصباح إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول، وغياب معايير واضحة للتعاملات المالية داخل الوسط الفني، ومدى الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين الفنانين والمنتجين والملحنين والعازفين بعقود تحفظ حقوق جميع الأطراف.وبين مؤيد يرى في الخطوة تكريسًا للاحتراف، ومنتقد يعتبرها مبالغة، يبقى منشور صلاح مصباح قد نجح في تحقيق ما عجزت عنه أعمال كثيرة أخيرًا: