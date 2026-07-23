الحرائق أتلفت نحو 4400 هكتار من الغابات في تونس منذ بداية ماي

كشف المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،، أن الحرائق التي اندلعت في تونس منذأتت على نحو، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025.وأوضح بن حاحا، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل، شملت عددا من الولايات، أبرزهاالتي تضرر بها نحو، إلى جانبوأشار إلى أن الحرائق طالت أساسا، وهي أصناف غابية ذات أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة إلى سكان المناطق الغابية.وأضاف أن أكبر الحرائق المسجلة خلال الأيام الأخيرة اندلعت فيبولاية بنزرت، حيث أتت النيران على نحو، وفيبولاية باجة التي تضرر بها نحو، إضافة إلى حريقبولاية الكاف الذي أتى على نحو، ولا تزال عمليات إخماده متواصلة بسبب قوة الرياح.وبيّن المسؤول أن الإدارة العامة للغابات شاركت منذ بداية الموسم في، شملت الغابات والمساحات المخصصة للزراعات الكبرى والمصبات، مقابلخلال الفترة نفسها من العام الماضي.وأكد أن وزارة الفلاحة شرعت منذ شهر مارس الماضي في تنفيذ إجراءات وقائية استعدادا لموسم الحرائق، شملت تهيئة المسالك والخنادق الواقية واقتناء جرافتين لدعم وسائل التدخل، لافتا إلى أن الأمطار التي تهاطلت بعد ذلك ساهمت في تكاثف الغطاء النباتي ببعض المناطق.وأرجع بن حاحا أسباب اندلاع الحرائق أساسا إلى، سواء بسبب أفعال إجرامية متعمدة أو نتيجة الإهمال، إضافة إلىالتي تشهدها البلاد.وأشار إلى أن إعادة تأهيل الغابات المتضررة تتم إما عبرلبعض الأصناف، أو من خلالبالنسبة لأنواع أخرى، موضحا أن استعادة التوازن الكامل للنظام البيئي الغابي قد تستغرقكما لفت إلى وجود، مبينا أن عدد أعوان الغابات تراجع إلى نحوسنة 2026، مقابلخلال الفترة 2022-2023، إلى جانب تقادم أسطول شاحنات الإطفاء والنقص في الآليات الثقيلة.وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للفترة، أفاد المدير العام للغابات بأن الوزارة تعتزم تطوير منظومة مراقبة الحرائق عبرلتمكين المواطنين من الإبلاغ عن الحرائق، إلى جانب برمجة