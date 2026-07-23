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السماح لحرفاء"ستاغ" من القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 06:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز حرفائها من القطاع السكني، أنه بات بإمكانهم رسمياً تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة.

وأعتبرت الشركة،في بلاغ صادر عنها الاربعاء 22 جويلية 2026 ، أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية، هو "استراتيجي" بالاساس .


وأضافت انه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزّنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم، حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية.


ودعت الشركة الى الالتزام بالتعديلات الفنية لضمان سلامة الأعوان والتقنيين الميدانيين للشركة أثناء التدخلات والصيانة على الشبكة، وحماية المعدات المنزلية.

وأشارت،في ذات البلاغ، الى انها وضعت على موقعها الالكتروني دليلا فنيا شاملا، موجها للعموم وللمصالح الفنية للشركة وللمركّبين المعتمدين. ويحدد هذا الدليل المحرر باللغة الفرنسية، في اكثر من 140 صفحة، الشروط والمواصفات الأدنى الواجب احترامها أثناء تصميم وتنفيذ وصيانة هذه المنظومات.
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