حمدي حشاد: بداية انفراج موجة الحر من مساء اليوم وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين

أكدأن، مع توقع انخفاض درجات الحرارة على امتداد الأسبوعين المقبلين.وأوضح حشاد، في تصريح لإذاعة، أن درجات الحرارة ستتراجع تدريجيا لتعود إلى مستويات تتراوح في، بعد أن سجلت خلال الأيام الماضية قيما قياسية تراوحت بينفي عدد من الجهات.وأشار إلى أن تونس سجلت، يوم السبت الماضي،بإحدى المناطق، وهو ما جعلها ضمن أعلى درجات الحرارة المسجلة عالميا خلال تلك الفترة.وأضاف أن الموجة الحالية، ليس في تونس فقط، بل على المستوى العالمي، موضحا أن نحوشهدت خلال الأسبوع الثالث من شهر جويلية درجات حرارة غير اعتيادية، وهو وضع وصفه بأنه غير مسبوق.وفي ما يتعلق بإمكانية عودة موجات الحر، أكد الخبير المناخي أن ذلك، إلا أنها، وفق المعطيات الحالية،، مشيرا إلى أن البلاد تجاوزت على الأرجح ذروة الحرارة الفصلية.كما أوضح أن من أسباب الإحساس باستمرار الحرارة ليلا ما يعرف بـ، حيث تحتفظ المباني والطرقات والبنية التحتية بكميات كبيرة من الحرارة، ولا تتمكن من التخلص منها خلال الليل، مما يؤدي إلى تراكمها واستمرار الإحساس بالأجواء الحارة حتى في ساعات الليل.