إحالة الاعلاميان حمزة البلومي وانصاف بوغديري على الدائرة الجناحية

قررت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قبول اعتراض الاعلاميان الإعلامي حمزة البلومي والصحفية انصاف البوغديري وذلك في القضبة المحكومان فيها غيابيا بعام سجنا والخطية المالية أثر شكاية تقدم بها ضدهما الرئيس السابق المنصف المرزوقي على خلفية تنزيل مقطع فيديو مفبرك للمرزوقي في برنامج اليوم الثامن سابقا .هذا وقررت هيئة الدائرة إحالتهما على الدائرة الجناحية مع تحديد جلسة 2 ديسمبر للمحاكمة.