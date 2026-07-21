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جندوبة: العمل على احتواء حريق اندلع بمصب الفضلات ببوسالم والسيطرة على اخر بحي الخضراء القريب من مركز مدينة بوسالم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/incendie2018.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 19:24 قراءة: 1 د, 6 ث
      
اندلع بعد ظهر اليوم الثلاثاء حريق بمصب الفضلات ببوسالم من ولاية جندوبة، طالت نيرانه جزء من حقل التجارب بالمقر الاجتماعي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى ومحيط عدد من المساكن بقرية أولاد عرفة ومساحة من الحصائد المحيطة بموقع المصب، وفق ماعاينه صحفي "وات".
وللحدّ من توسّع دائرة الحريق، الذي تزامن مع موجة حرّ شديدة فاقت 49 درجة مئوية ورياح قوية، وامتداده بمختلف الاتجاهات والتوقّي من مخاطره الإضافية المحتملة، شرعت بلدية بوسالم وعدد من الهياكل المعاضدة ومن المتطوعين، في حراثة محيط المساكن والمعهد الوطني للزراعات الكبرى واصطبلات مخصّصة لتربية الابقار تابعة لإحدى شركات الاحياء الفلاحية بالجهة القريبين من موقع الحريق.
وذكر متساكنون وفلاحون يقطنون بمحيط المصبّ لصحفي "وات"، انه تعرض قبل شهر تقريبا لاشتعال جزئي، واعتبروا انّ موقعه المفتوح الذي يتوسط أراضي فلاحية وعدد من التجمعات السكانية والمعهد الوطني للإحصاء وشركتين فلاحيتين، يستوجب ايجاد حل ينهي مخاوفهم ويحفظ ممتلكاتهم ومزارعهم.

واقترح عدد من المواطنين توفير طائرة إطفاء نظرا لصعوبة الولوج الى داخل المصب الممتد على مئات الأمتار وتوفير صهاريج ماء دائمة والة جرف وإعادة انتداب حارس للمصب، في انتظار اما تحويل موقع المصب او احداثه بمواصفات بيئية ووقائية.
وفي سياق متصل، أنهى أعوان الحماية المدنية السيطرة على حريق نشب بحي الخضراء القريب من مركز مدينة بوسالم والذي تسبّب في احتراق محيط أكثر من 10 مساكن وعدد من الأشجار المثمرة وكمية من العلف الجاف، وذلك بسبب احتراق مولد كهربائي قريب من المساكن.
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