ستاغ: قائمة المناطق المعنية بالقطع الدوري للكهرباء بعدة ولايات اليوم
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء، اليوم الجمعة 17 جويلية 2026، في عدد من ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع الطلب على استهلاك الطاقة.
وأوضحت الشركة أن الانقطاعات، في حال اللجوء إليها، ستكون على فترات متقطعة بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثالثة بعد الظهر، مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
المناطق المعنيةتشمل قائمة المناطق المعنية، وفق إشعارات الشركة، عددا من الولايات والجهات، من بينها:
* جهة تونس الكبرى: تونس، أريانة، بن عروس، المدينة الجديدة، البحيرة، رادس، فوشانة، المغيرة، برج السدرية، سكرة، المروج، رياض الأندلس، صنهاجة، ومنوبة.
* جهة الشمال: الحمادة، تازركة، الميدة، المرازقة، الصمعة، منزل تميم، منزل بوزلفة، تاكلسة، سليمان، صواف، والزريبة.
* جهة الشمال الغربي: الروحية، مكثر، بوسالم، غار الدماء، قبلاط، لكريب، الجريصة، والدهماني.
* جهة الوسط: رقادة، بوحجلة، دار الجمعية، أولاد عاشور، السهيلات، السبيبة، العلا، رجيش، سيدي عبد الحميد، حي الرياض، حمام سوسة، الحي الجامعي، القلعة الصغرى، قصر لمطة، عين جلولة، جمّال، بمبلة، مساكن، بوحجر، زاوية قنوش، الساحلين، منزل كامل، الفرينة، المكنين، الشابة، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، والقلعة الكبرى.
* ولاية صفاقس: سيدي منصور، بير صالح، الحنشة، الغرابة، العامرة، المساترية، جبنيانة، الشفار، بير علي، المحرس، ومعتمدية عقارب.
* جهة الجنوب الغربي: السعيدة، خمودة بودرياس، سوق الجديد، الحمار، أولاد حمد، حوامد، مكارم، قطرانة، الشخار، فوسانة، حاسي الفريد، أولاد حفوز، سبيطلة، تالة، العيون، لعمايمية، وسيدي عيش.
* جهة الجنوب: دوز، سوق الأحد، زعفران قبلي، القلعة، منزل لحبيب، انطرش، لعكاريت، مطماطة، سيدي مخلوف، مدنين الجنوبية، مدنين المدينة، الأهشام، الموانسة، قلالة، الماي، ربانة، سدويكش، وبن قردان.
وأكدت ستاغ أن القائمة ليست نهائية، وقد تشمل مناطق إضافية حسب تطور وضع الشبكة الكهربائية وحجم الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
ودعت الشركة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة، خاصة في أوقات الذروة، للمساهمة في المحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية والحد من اللجوء إلى القطع الدوري.
وأوضحت الشركة أن الانقطاعات، في حال اللجوء إليها، ستكون على فترات متقطعة بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثالثة بعد الظهر، مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
المناطق المعنيةتشمل قائمة المناطق المعنية، وفق إشعارات الشركة، عددا من الولايات والجهات، من بينها:
* جهة تونس الكبرى: تونس، أريانة، بن عروس، المدينة الجديدة، البحيرة، رادس، فوشانة، المغيرة، برج السدرية، سكرة، المروج، رياض الأندلس، صنهاجة، ومنوبة.
* جهة الشمال: الحمادة، تازركة، الميدة، المرازقة، الصمعة، منزل تميم، منزل بوزلفة، تاكلسة، سليمان، صواف، والزريبة.
* جهة الشمال الغربي: الروحية، مكثر، بوسالم، غار الدماء، قبلاط، لكريب، الجريصة، والدهماني.
* جهة الوسط: رقادة، بوحجلة، دار الجمعية، أولاد عاشور، السهيلات، السبيبة، العلا، رجيش، سيدي عبد الحميد، حي الرياض، حمام سوسة، الحي الجامعي، القلعة الصغرى، قصر لمطة، عين جلولة، جمّال، بمبلة، مساكن، بوحجر، زاوية قنوش، الساحلين، منزل كامل، الفرينة، المكنين، الشابة، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، والقلعة الكبرى.
* ولاية صفاقس: سيدي منصور، بير صالح، الحنشة، الغرابة، العامرة، المساترية، جبنيانة، الشفار، بير علي، المحرس، ومعتمدية عقارب.
* جهة الجنوب الغربي: السعيدة، خمودة بودرياس، سوق الجديد، الحمار، أولاد حمد، حوامد، مكارم، قطرانة، الشخار، فوسانة، حاسي الفريد، أولاد حفوز، سبيطلة، تالة، العيون، لعمايمية، وسيدي عيش.
* جهة الجنوب: دوز، سوق الأحد، زعفران قبلي، القلعة، منزل لحبيب، انطرش، لعكاريت، مطماطة، سيدي مخلوف، مدنين الجنوبية، مدنين المدينة، الأهشام، الموانسة، قلالة، الماي، ربانة، سدويكش، وبن قردان.
وأكدت ستاغ أن القائمة ليست نهائية، وقد تشمل مناطق إضافية حسب تطور وضع الشبكة الكهربائية وحجم الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
ودعت الشركة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة، خاصة في أوقات الذروة، للمساهمة في المحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية والحد من اللجوء إلى القطع الدوري.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333044