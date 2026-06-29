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مداهمة منزل النائبة العراقية عالية نصيف.. ضبط مليارات الدنانير وذهب واعتقالها مع ابنها

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 11:21 قراءة: 1 د, 57 ث
      
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تفاعلاً واسعاً عقب تداول مشاهد لعمليات مداهمة نفذتها القوات الأمنية استهدفت منازل ومقرات عدد من النواب الحاليين والسابقين، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات فساد، من بينهم النائبة عالية نصيف.
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وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة أكواماً من الأموال داخل منزل النائبة، فيما تداول ناشطون مشاهد لمداهمة مزرعة خيول تعود لابنها ساجد، مشيرين إلى أن قيمة الخيول المضبوطة تتجاوز 7 ملايين دولار.


وبحسب المعطيات المتداولة، عثرت القوات الأمنية داخل منزل النائبة على أكثر من 20 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 15.5 مليون دولار، إلى جانب كميات من الذهب، قبل أن يتم اعتقالها مع ابنها، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني.


وجاءت هذه التطورات بعد تنفيذ القوات الأمنية، فجر الأحد، حملة مداهمات في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مقرات حكومية وسفارات، أسفرت، وفق ما تم تداوله، عن توقيف نحو 67 نائباً ومسؤولاً عراقياً.

وأثارت الحملة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من العراقيين عن استيائهم من حجم قضايا الفساد التي كشفتها المداهمات، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة، فيما أعاد آخرون نشر مقاطع فيديو لعدد من النواب الذين كانوا قد أكدوا في تصريحات سابقة نزاهتهم ونفوا أي تورط لهم في قضايا فساد.

يُذكر أن هذه المعلومات تستند إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بينما تواصل الجهات العراقية المختصة إجراءاتها القانونية والتحقيقات المتعلقة بالقضية.
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