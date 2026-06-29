مداهمة منزل النائبة العراقية عالية نصيف.. ضبط مليارات الدنانير وذهب واعتقالها مع ابنها

فقط في منزل النائب عالية نصيف



🔺 شكراً أم حسين ماقصرتي pic.twitter.com/I2j3KoYsco — مـحـمـد ألـخـطـاب (@alkatab83) June 28, 2026

هذه نتيجة حكم الولي الفقيه الإيراني، والولاءات الخارجية سواء في العراق أو أي بلد عربي تمتد إليه أذرعه وميليشياته الإيرانية، وما يتبعه من انتخابات صورية غير نزيهة … حيث يستشري الفساد، وسرقة أموال الشعب _خاصة عائدات النفط_ وغسيل الأموال من خلال شبكات مالية منظمة تدار من نواب… pic.twitter.com/Pvrp04fJAJ — خلود سلمان 🇧🇭 (@khulood_salman) June 29, 2026

أكثر من 20 مليار دينار عراقي نحو 15 مليونا ونصف المليون دولار تقريبا وكميات من الذهب عُثر عليها في منزل النائبة العراقية عالية نصيف التي تم اعتقالها مع ابنها الذي كان يشغل مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني pic.twitter.com/3xvjmOZM55 — العربية (@AlArabiya) June 28, 2026

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تفاعلاً واسعاً عقب تداول مشاهد لعمليات مداهمة نفذتها القوات الأمنية استهدفت منازل ومقرات عدد من النواب الحاليين والسابقين، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات فساد، من بينهم النائبةوأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة أكواماً من الأموال داخل منزل النائبة، فيما تداول ناشطون مشاهد لمداهمة مزرعة خيول تعود لابنها، مشيرين إلى أن قيمة الخيول المضبوطة تتجاوزوبحسب المعطيات المتداولة، عثرت القوات الأمنية داخل منزل النائبة على أكثر من، أي ما يعادل نحو، إلى جانب كميات من الذهب، قبل أن يتم اعتقالها مع ابنها، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابقوجاءت هذه التطورات بعد تنفيذ القوات الأمنية، فجر الأحد، حملة مداهمات فيشديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مقرات حكومية وسفارات، أسفرت، وفق ما تم تداوله، عن توقيف نحووأثارت الحملة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من العراقيين عن استيائهم من حجم قضايا الفساد التي كشفتها المداهمات، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة، فيما أعاد آخرون نشر مقاطع فيديو لعدد من النواب الذين كانوا قد أكدوا في تصريحات سابقة نزاهتهم ونفوا أي تورط لهم في قضايا فساد.يُذكر أن هذه المعلومات تستند إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بينما تواصل الجهات العراقية المختصة إجراءاتها القانونية والتحقيقات المتعلقة بالقضية.