مداهمة منزل النائبة العراقية عالية نصيف.. ضبط مليارات الدنانير وذهب واعتقالها مع ابنها
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تفاعلاً واسعاً عقب تداول مشاهد لعمليات مداهمة نفذتها القوات الأمنية استهدفت منازل ومقرات عدد من النواب الحاليين والسابقين، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات فساد، من بينهم النائبة عالية نصيف.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة أكواماً من الأموال داخل منزل النائبة، فيما تداول ناشطون مشاهد لمداهمة مزرعة خيول تعود لابنها ساجد، مشيرين إلى أن قيمة الخيول المضبوطة تتجاوز 7 ملايين دولار.
وبحسب المعطيات المتداولة، عثرت القوات الأمنية داخل منزل النائبة على أكثر من 20 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 15.5 مليون دولار، إلى جانب كميات من الذهب، قبل أن يتم اعتقالها مع ابنها، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني.
وجاءت هذه التطورات بعد تنفيذ القوات الأمنية، فجر الأحد، حملة مداهمات في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مقرات حكومية وسفارات، أسفرت، وفق ما تم تداوله، عن توقيف نحو 67 نائباً ومسؤولاً عراقياً.
وأثارت الحملة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من العراقيين عن استيائهم من حجم قضايا الفساد التي كشفتها المداهمات، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة، فيما أعاد آخرون نشر مقاطع فيديو لعدد من النواب الذين كانوا قد أكدوا في تصريحات سابقة نزاهتهم ونفوا أي تورط لهم في قضايا فساد.
يُذكر أن هذه المعلومات تستند إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بينما تواصل الجهات العراقية المختصة إجراءاتها القانونية والتحقيقات المتعلقة بالقضية.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة أكواماً من الأموال داخل منزل النائبة، فيما تداول ناشطون مشاهد لمداهمة مزرعة خيول تعود لابنها ساجد، مشيرين إلى أن قيمة الخيول المضبوطة تتجاوز 7 ملايين دولار.
فقط في منزل النائب عالية نصيف— مـحـمـد ألـخـطـاب (@alkatab83) June 28, 2026
🔺 شكراً أم حسين ماقصرتي pic.twitter.com/I2j3KoYsco
وبحسب المعطيات المتداولة، عثرت القوات الأمنية داخل منزل النائبة على أكثر من 20 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 15.5 مليون دولار، إلى جانب كميات من الذهب، قبل أن يتم اعتقالها مع ابنها، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني.
وجاءت هذه التطورات بعد تنفيذ القوات الأمنية، فجر الأحد، حملة مداهمات في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مقرات حكومية وسفارات، أسفرت، وفق ما تم تداوله، عن توقيف نحو 67 نائباً ومسؤولاً عراقياً.
هذه نتيجة حكم الولي الفقيه الإيراني، والولاءات الخارجية سواء في العراق أو أي بلد عربي تمتد إليه أذرعه وميليشياته الإيرانية، وما يتبعه من انتخابات صورية غير نزيهة … حيث يستشري الفساد، وسرقة أموال الشعب _خاصة عائدات النفط_ وغسيل الأموال من خلال شبكات مالية منظمة تدار من نواب… pic.twitter.com/Pvrp04fJAJ— خلود سلمان 🇧🇭 (@khulood_salman) June 29, 2026
وأثارت الحملة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من العراقيين عن استيائهم من حجم قضايا الفساد التي كشفتها المداهمات، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة، فيما أعاد آخرون نشر مقاطع فيديو لعدد من النواب الذين كانوا قد أكدوا في تصريحات سابقة نزاهتهم ونفوا أي تورط لهم في قضايا فساد.
أكثر من 20 مليار دينار عراقي نحو 15 مليونا ونصف المليون دولار تقريبا وكميات من الذهب عُثر عليها في منزل النائبة العراقية عالية نصيف التي تم اعتقالها مع ابنها الذي كان يشغل مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني pic.twitter.com/3xvjmOZM55— العربية (@AlArabiya) June 28, 2026
يُذكر أن هذه المعلومات تستند إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بينما تواصل الجهات العراقية المختصة إجراءاتها القانونية والتحقيقات المتعلقة بالقضية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332035