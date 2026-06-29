مطار تونس قرطاج: 30 سنة سجناً لعصابة نسائية دولية لتهريب "الكوكايين"

"السكانير" يجهض المخطط





أحكام رادعة



أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بلغت في مجملها 30 سنة سجناً في حق أفراد عصابة دولية متخصصة في تهريب المواد المخدرة، تتكون من مجموعة من النساء، إثر تورطهن في جلب كميات هامة من مخدر "الكوكايين" من إحدى الدول الإفريقية نحو تونس.وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي في تحركات المسافرات فور وصولهن. وبتمريرهن على جهاز الفحص بالأشعة "السكانير"، تبين وجود أجسام مشبوهة تحيط بأجسادهن.وبإخضاعهن للتفتيش الدقيق، تمكنت مصالح الديوانة من إحباط العملية، حيث عُثر على أحزمة ملتصقة بخصورهن ومخفية بإحكام تحت ملابسهن، وتحتوي على أكياس محملة بمخدر "الكوكايين" الخام.وبعد استكمال الأبحاث والتحقيقات القضائية التي كشفت عن امتداد هذه الشبكة وعملها بين تونس وعواصم إفريقية، واجهت المتهمات تهماً ثقيلة تتعلق بـ تهريب وتوريد مواد مخدرة بنية الاتجار فيها وتكوين وفاق دولي غايته غسيل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة .وقد قضت المحكمة بإدانتهن وإصدار الحكم السجني المذكور .