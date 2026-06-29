جامعة تونس المنار تتموقع ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم في تصنيف التايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026

تموقعت جامعة تونس المنار ضمن قائمة أفضل 101-200 جامعة في العالم في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة (Times Higher Education Sustainability Impact Ratings)وشمل التصنيف 1646 جامعة من 116 دولة، تم تقييم آدائها وفق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ال17، كما حافظت على مرتبتها الأولى وطنيا في هذا التصنيفوقد تحصلت الجامعة على مجموع عام من النقاط يتراوح بين 60.8 و70.0 بالمائة في آدائها وفق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لهذا العاموتميزت هذه الأهداف 95.8 بالمائة من النقاط في مجال الصناعة والابتكار والبنية التحتية ( الهدف 9) و79.4 بالمائة من النقاط في مجال الصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3) و71.5 بالمائة من النقاط في مجالالمساواة بين الجنسين (الهدف 5) وأداء يتراوح بين 82.3 و89.2 بالمائة من النقاط في مجال الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17)ويعكس هذا التموقع حضور جامعة تونس المنار ضمن نخبة المؤسسات الأكاديمية ذات الأثر العالمي في مجال الاستدامة، وفق معايير تعتمد على التأثير الفعلي للجامعات في محيطها الاجتماعي والاقتصادي