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وفاة خديجة فراخان،" زوجة "زعيم أمة الإسلام" لويس فراخان

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 06:54 قراءة: 0 د, 46 ث
      
توفيت خديجة فراخان، زوجة "زعيم أمة الإسلام" لويس فراخان يوم السبت عن عمر يناهز 90 عاما، حسبما أعلنت جماعة "أمة الإسلام" في مدينة شيكاغو الأمريكية.

.عملت خديجة إلى جانب زوجها لمدة 72 عاماً، وساعدته في قيادة الحركة الدينية والاجتماعية والسياسية التي تدعو إلى الاعتماد على الذات لدى الأمريكيين من أصول أفريقية. وكان مقرهما الرئيسي مسجد مريم في الجانب الجنوبي من شيكاغو.


ولدت خديجة باسم بيتسي روس، وتزوجت لويس والكوت (اسم فراخان السابق) في بوسطن عام 1953، وأنجبت منه 9 أطفال.


اعتنقت الإسلام عام 1955، وهو العام نفسه الذي انضم فيه زوجها إلى حركة "أمة الإسلام" متأثراً بصديقه مالكوم إكس، وغير الاثنان اسميهما آنذاك.

تأسست حركة "أمة الإسلام" عام 1930 في الولايات المتحدة، وتجمع بين مبادئ إسلامية وأفكار قومية للسود، بهدف تحسين الأوضاع الروحية والاجتماعية والاقتصادية للأمريكيين الأفارقة.

تحظى الحركة باحترام لجهودها في مكافحة المخدرات والجريمة وإعادة تأهيل السجناء، لكنها تُصنف من قبل بعض المنظمات الحقوقية كجماعة كراهية بسبب تصريحات قادتها المعادية للسامية والمناهضة للمثليين.
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