كأس العالم 2026: الجزائر تفرض التعادل على النمسا.. وتتأهل للدورالثاني

تأهل منتخبالدورببطولة، المقامة حاليا فيوتعادل المنتخبان الجزائري والنمساوي، في مباراة مثيرة بينهما مساءبالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة () بالمجموعةمن مرحلة المجموعات للمونديال، ليحجز منتخببطاقة التأهل للأدوار الإقصائية للمرةفي تاريخه بعد نسخةبـ، التي شهدت ظهوره الأخير في البطولة.وفي، بادربالتسجيل لمنتخبفي الدقيقة، غير أنمنح التعادل لـفي الدقيقةوأعادالتقدم للمنتخب النمساوي من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني، لكن سرعان ما أدرك النجم المخضرمالتعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقةوعادلهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للجزائر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقةمن الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكنأحرز هدف التعادل للنمسا بعدها بدقيقتين، ليبقي المنتخب الأوروبي بالبطولة في اللحظة الأخيرة.وبتلك النتيجة، رفع كلا المنتخبين رصيدهما إلى، حيث احتل منتخببترتيب المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب، صاحب، الذي ضمن التواجد ضمن أفضلحاصلة على المركز الثالث في المجموعاتبالدور الأول.وأصبح منتخبيحجز مقعده في مرحلة خروج المغلوب بالنسخة الحالية للبطولة، بعد منتخبات، علما بأنهيحقق هذا الإنجاز فيويلعب منتخبفيمع منتخب، متصدر ترتيب، فيالمقبل بمدينةالكندية.في المقابل، ضرب منتخبموعدا أوروبيا خالصا مع منتخب)، متصدر ترتيب، فيالقادم بمدينةالأمريكية.