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كأس العالم 2026: الجزائر تفرض التعادل على النمسا.. وتتأهل للدورالثاني

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 06:08 قراءة: 1 د, 35 ث
      
تأهل منتخبا الجزائر والنمسا لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعادل المنتخبان الجزائري والنمساوي 3-3، في مباراة مثيرة بينهما مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال، ليحجز منتخب محاربو الصحراء بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2014 بـالبرازيل، التي شهدت ظهوره الأخير في البطولة.


وفي كانساس سيتي، بادر ماركو أرناوتوفيتش بالتسجيل لمنتخب النمسا في الدقيقة 28، غير أن رفيق بلغالي منح التعادل لـالجزائر في الدقيقة 45.


وأعاد مارسيل سابيتزر التقدم للمنتخب النمساوي من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني، لكن سرعان ما أدرك النجم المخضرم رياض محرز التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 60.

وعاد محرز لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للجزائر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكن ساسا كالادزيتش أحرز هدف التعادل للنمسا بعدها بدقيقتين، ليبقي المنتخب الأوروبي بالبطولة في اللحظة الأخيرة.

وبتلك النتيجة، رفع كلا المنتخبين رصيدهما إلى 4 نقاط، حيث احتل منتخب النمسا المركز الثاني بترتيب المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب الجزائر، صاحب المركز الثالث، الذي ضمن التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.

وأصبح منتخب الجزائر، تاسع منتخب إفريقي يحجز مقعده في مرحلة خروج المغلوب بالنسخة الحالية للبطولة، بعد منتخبات جنوب إفريقيا والمغرب وكوت ديفوار ومصر وكاب فيردي وغانا والسنغال والكونغو الديمقراطية، علما بأنه ثالث منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز في مونديال 2026.

ويلعب منتخب الجزائر في دور الـ32 مع منتخب سويسرا، متصدر ترتيب المجموعة الثانية، في 3 جويلية المقبل بمدينة فانكوفر الكندية.

في المقابل، ضرب منتخب النمسا موعدا أوروبيا خالصا مع منتخب إسبانيا (بطل أوروبا)، متصدر ترتيب المجموعة الثامنة، في 2 جويلية القادم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
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