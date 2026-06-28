وكالة التعاون الفني : فتح باب الترشح لانتداب مختصين للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية، للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية، في إطار عملية انتداب يشرف عليها مركز خدمات التشغيل بريسكوت–راسل وذلك في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي.ويتعلق العرض بانتداب 30 مربيا مختصا في التربية المختصة، تتضمن مهامهم تقييم احتياجات التلاميذ وإعداد وتنفيذ خطط التدخل ومتابعة تطورهم والتنسيق مع الأولياء والمتدخلين، إلى جانب تحيين الملفات وإعطاء الأدوية الموصوفة عند الاقتضاء.ويشترط في المترشحين الحصول على شهادة معترف بها في التربية المختصة أو اختصاص ذي صلة، مع خبرة مهنية لا تقل عن سنة، وإتقان اللغة الفرنسية والإلمام باللغة الإنجليزية، إضافة إلى الكفاءة في استخدام الإعلامية.كما يشمل العرض انتداب أخصائي علاج طبيعي واحد، يتولى تقييم المرضى ووضع خطط علاج شخصية ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير والتنسيق مع الفريق متعدد الاختصاصات.ويشترط خبرة لا تقل عن سنة، وإجادة استخدام الإعلامية وسجل عدلي خال من السوابق فيما يعد إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية ميزة إضافية.ويتضمن البرنامج أيضا انتداب مختص واحد في التدليك العلاجي، تتمثل مهامه في تقييم الحرفاء وتقديم العلاجات الملائمة وإسداء النصح وتحيين الملفات والعمل بالتنسيق مع بقية المهنيين. ويشترط للترشح خبرة لا تقل عن سنة، ومهارات تواصل جيدة وإجادة استخدام الإعلامية وسجل عدلي نظيف، مع اعتبار الثنائية اللغوية من العناصر التفضيلية.ودعت الوكالة الراغبين في الترشح، ممن يستجيبون للشروط المطلوبة، إلى إعداد ملف يتضمن سيرة ذاتية باللغة الفرنسية وفق النموذج الكندي وشهادات العمل والنسخ من الشهائد العلمية، إضافة إلى الصفحة البيومترية من جواز السفر، وإرساله عبر استمارة الترشح الإلكترونية.وأوضحت الوكالة أن آخر أجل لقبول الترشحات هو يوم 29 جوان 2026، مؤكدة أنه سيتم الاتصال بالمترشحين الذين يقع اختيارهم في مرحلة الفرز الأولي فقط