مونديال 2026: برنامج مباريات الدور السادس عشر

الأحد 28 جوان 2026





الاثنين 29 جوان 2026





الثلاثاء 30 جوان 2026



الأربعاء 1 جويلية 2026



الخميس 2 جويلية 2026



الجمعة 3 جويلية 2026



بعد نزول الستار على، تنطلق بداية من اليوممنافساتلـحسب البرنامج التالي: