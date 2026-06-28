مونديال 2026: برنامج مباريات الدور السادس عشر
بعد نزول الستار على دور المجموعات، تنطلق بداية من اليوم الأحد منافسات الدور السادس عشر لـكأس العالم 2026 لكرة القدم حسب البرنامج التالي:
الأحد 28 جوان 2026* جنوب إفريقيا - كندا (لوس أنجليس، الولايات المتحدة)
الاثنين 29 جوان 2026* البرازيل - اليابان (هيوستن، الولايات المتحدة)
* ألمانيا - الباراغواي (بوسطن، الولايات المتحدة)
* المغرب - هولندا (مونتيري، المكسيك)
الثلاثاء 30 جوان 2026* كوت ديفوار - النرويج (دالاس، الولايات المتحدة)
* فرنسا - السويد (نيويورك/نيوجيرزي، الولايات المتحدة)
* المكسيك - الإكوادور (مكسيكو، المكسيك)
الأربعاء 1 جويلية 2026* إنقلترا - جمهورية الكونغو الديمقراطية (أتلانتا، الولايات المتحدة)
* بلجيكا - السنغال (سياتل، الولايات المتحدة)
* الولايات المتحدة - البوسنة والهرسك (سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة)
الخميس 2 جويلية 2026* إسبانيا - النمسا (لوس أنجليس، الولايات المتحدة)
* البرتغال - كرواتيا (تورونتو، كندا)
* سويسرا - الجزائر (فانكوفر، كندا)
الجمعة 3 جويلية 2026* أستراليا - مصر (دالاس، الولايات المتحدة)
* الأرجنتين - الرأس الأخضر (ميامي، الولايات المتحدة)
* كولومبيا - غانا (كنساس، الولايات المتحدة)
الأحد 28 جوان 2026* جنوب إفريقيا - كندا (لوس أنجليس، الولايات المتحدة)
الاثنين 29 جوان 2026* البرازيل - اليابان (هيوستن، الولايات المتحدة)
* ألمانيا - الباراغواي (بوسطن، الولايات المتحدة)
* المغرب - هولندا (مونتيري، المكسيك)
الثلاثاء 30 جوان 2026* كوت ديفوار - النرويج (دالاس، الولايات المتحدة)
* فرنسا - السويد (نيويورك/نيوجيرزي، الولايات المتحدة)
* المكسيك - الإكوادور (مكسيكو، المكسيك)
الأربعاء 1 جويلية 2026* إنقلترا - جمهورية الكونغو الديمقراطية (أتلانتا، الولايات المتحدة)
* بلجيكا - السنغال (سياتل، الولايات المتحدة)
* الولايات المتحدة - البوسنة والهرسك (سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة)
الخميس 2 جويلية 2026* إسبانيا - النمسا (لوس أنجليس، الولايات المتحدة)
* البرتغال - كرواتيا (تورونتو، كندا)
* سويسرا - الجزائر (فانكوفر، كندا)
الجمعة 3 جويلية 2026* أستراليا - مصر (دالاس، الولايات المتحدة)
* الأرجنتين - الرأس الأخضر (ميامي، الولايات المتحدة)
* كولومبيا - غانا (كنساس، الولايات المتحدة)
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