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مونديال 2026: برنامج مباريات الدور السادس عشر

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 06:53 قراءة: 0 د, 52 ث
      
بعد نزول الستار على دور المجموعات، تنطلق بداية من اليوم الأحد منافسات الدور السادس عشر لـكأس العالم 2026 لكرة القدم حسب البرنامج التالي:

الأحد 28 جوان 2026

* جنوب إفريقيا - كندا (لوس أنجليس، الولايات المتحدة)

الاثنين 29 جوان 2026

* البرازيل - اليابان (هيوستن، الولايات المتحدة)
* ألمانيا - الباراغواي (بوسطن، الولايات المتحدة)
* المغرب - هولندا (مونتيري، المكسيك)

الثلاثاء 30 جوان 2026

* كوت ديفوار - النرويج (دالاس، الولايات المتحدة)
* فرنسا - السويد (نيويورك/نيوجيرزي، الولايات المتحدة)
* المكسيك - الإكوادور (مكسيكو، المكسيك)

الأربعاء 1 جويلية 2026

* إنقلترا - جمهورية الكونغو الديمقراطية (أتلانتا، الولايات المتحدة)
* بلجيكا - السنغال (سياتل، الولايات المتحدة)
* الولايات المتحدة - البوسنة والهرسك (سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة)

الخميس 2 جويلية 2026

* إسبانيا - النمسا (لوس أنجليس، الولايات المتحدة)
* البرتغال - كرواتيا (تورونتو، كندا)
* سويسرا - الجزائر (فانكوفر، كندا)

الجمعة 3 جويلية 2026

* أستراليا - مصر (دالاس، الولايات المتحدة)
* الأرجنتين - الرأس الأخضر (ميامي، الولايات المتحدة)
* كولومبيا - غانا (كنساس، الولايات المتحدة)
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الأحد 28 جوان 2026 | 13 محرم 1448
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