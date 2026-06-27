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رئيس الجمهوريّة يتولّى تعيين أعضاء لجنة الصّلح الجزائي

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Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 02:30 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تولّى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، تعيين أعضاء لجنة الصّلح الجزائي بعد أن كان عيّن علي عبّاس رئيسا لها

وشدّد رئيس الدّولة وفق بلاغ لمصالح الرئاسة، مجدّدا على أنّ المحاسبة مطلب مشروع للشّعب التونسي، ولا مجال للتّفريط ولو في ملّيم واحد هو من حقّه، مؤكّدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثّل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي، بعد أن تعثّرت أعمالها السابقة ،بل وعُثِّرت


كما ذكّر رئيس الجمهوريّة على أنّ هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيّين سواء في الدّاخل حتى يغادروا السّجون أوفي الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، فمن جنح للصّلح صادقا، فأبواب الصّلح تفتح من جديد بعيدا عن كلّ أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الآماد، فدماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا ،ومطالب الشعب المشروعة ستتحقّق بعون الله تعالى، ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون والجميع سواسية دون أيّ إستثناء أمام ما ورد فيه من أحكام


وأدّى رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهوريّة عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 2022
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