الاستئناف يشرع في استنطاق المتهمين في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي

شرعت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، في استنطاق المتهمين في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحلومثل أمام هيئة الدائرة كل منبحالة إيقاف، إلى جانب وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية، المحالين بحالة سراح.واستهلت هيئة المحكمة جلسة الاستنطاق بالطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية، على أن تواصل تباعا استنطاق بقية المتهمين.ويذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت ابتدائيا بسجن نور الدين البحيري والمنذر الونيسي لمدةلكل منهما، كما قضت بسجن الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف والطبيبة السابقة بسجن المرناقية لمدةمع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.