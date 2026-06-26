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الاستئناف يشرع في استنطاق المتهمين في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 11:34 قراءة: 0 د, 33 ث
      
شرعت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، في استنطاق المتهمين في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي.

ومثل أمام هيئة الدائرة كل من نور الدين البحيري والمنذر الونيسي بحالة إيقاف، إلى جانب وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية، المحالين بحالة سراح.


واستهلت هيئة المحكمة جلسة الاستنطاق بالطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية، على أن تواصل تباعا استنطاق بقية المتهمين.


ويذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت ابتدائيا بسجن نور الدين البحيري والمنذر الونيسي لمدة أربعة أعوام لكل منهما، كما قضت بسجن الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف والطبيبة السابقة بسجن المرناقية لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
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