العراق يودع كأس العالم بهزيمة ثقيلة وثلاثية ديمبلي تحسم الصدارة لفرنسا

تلقى العراق هدفا وطُرد ريبين سولاقا من صفوفه في الدقائق الأولى قبل أن يستقبل أربعة ‌أهداف في الشوط ‌الثاني ويخسر 5-صفر ‌أمام السنغال اليوم الجمعة ليودع منافسات كأس العالم لكرة القدم دون أن يحصد ⁠أي نقطة في المجموعة التاسعة التي فازت فرنسا بصدارتها بتغلبها 4-1 على النرويج مستفيدة من ثلاثية عثمان ديمبلي.وتأخر العراق بهدف في الدقيقة الرابعة سجله ⁠حبيب ديارا ثم طُرد سولاقا في الدقيقة العاشرة ليكمل المباراة بعشرة ⁠لاعبين، وأجرى تبديلا اضطراريا للحارس أحمد باسل بسبب الإصابة ثم تلقت شباك الفريق أربعة أهداف أخرى في الشوط الثاني سجلها إسماعيلا سار والبديلان بابي جي (هدفان) وإليمان ندياي.وأنعشت السنغال، التي خسرت مباراتيها الأوليين، آمالها بشكل كبير في التأهل ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات 12، بينما خرج العراق صفر اليدين بعد ‌تلقيه ثلاث هزائم.وخاضت فرنسا والنرويج مباراة اليوم بعد أن ضمنتا بالفعل التأهل لدور 32، إذ ⁠حقق كل من المنتخبين الفوز في ‌مباراتيه الأوليين.وشهد منتخب فرنسا، الذي خاض المباراة بقيادة المدرب المساعد غي ستيفان نظرا لسفر المدرب ديدييه ديشان إلى بلاده لحضور جنازة والدته، أربعة تغييرات على تشكيلته الأساسية.وشارك كيليان مبابي أساسيا ضمن صفوف فرنسا، وصنع ‌الهدفين الأول والثاني لديمبلي، بينما غاب ⁠إرلينغ هالاند عن التشكيلة الأساسية للنرويج.وفرضت فرنسا تفوقها بشكل كبير في المباراة لتحسمها من الشوط الأول ‌عبر ثلاثية ديمبلي، قبل أن يضيف ديزريه دوي الهدف الرابع في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني.وانتزعت ‌فرنسا صدارة ⁠المجموعة بالعلامة الكاملة وبفارق ثلاث نقاط أمام النرويج المتأهلة من المركز الثاني.