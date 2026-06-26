نوبة: ارتفاع عدد الطلبة الحاملين لصفة "الطالب المبادر" بجامعة منوبة إلى 85 طالبا وطالبة

ارتفع عدد الطلبة المبادرين خلال السنة الحالية بجامعة منوبة، الى 85 طالبا وطالبة موزعين إلى 46 مبادرا ناشئا، و36 مبادرا مبتكرا، وثلاثة مبادرين باعثين، وفق ترتيب التدرج والارتقاء في صفة الطالب المعلن عنه، أمس الخميس، في النسخة الرابعة من تظاهرة "الطالب المبادر" بجامعة منوبة.وأوضحت مديرة قطب "الطالب المبادر"، شيراز الباصومي، لصحفية "وات"، أن النسخة الجديدة شهدت ترشح 269 طالبا وطالبة من 10 مؤسسات جامعية محققة ارتفاعا مقارنة بالنسخ السابقة، واحتلت مدرستا الاقتصاد الرقمي والتجارة صدارة ترتيب المؤسسات الجامعية من حيث عدد الطلبة المبادرين بنسبة 50 بالمائة من العدد الجملي.واكتسحت مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أفكار المشاريع المقدمة بنسبة 90 بالمائة، واتجه أغلبية الطلبة إلى تطوير تطبيقات ذكية في مختلف القطاعات والاختصاصات، بما يتلاءم مع التزام الجامعة التي حصلت على الاعتماد كأول جامعة ريادة أعمال في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لسنة 2024، وفق نفس المصدر.وأشارت الباصومي إلى تطوّر عدد الطلبة المنخرطين بقطب الطالب المبادر بجامعة منوبة من 18 طالبا مبادرا في النسخة الأولى لسنة 2022 إلى 191 طالبا وطالبة مُنحوا الصفة الوطنية للطالب المبادر طيلة جميع النسخ.وانتظم لقاء تتويج الطلبة المبادرين بإشراف رئيس جامعة منوبة عامر الشريف، وبحضور عدد من الفاعلين في المنظومة الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب خبراء ومختصين وممثلين عن هياكل الدعم والتمويل، وقدّم خلاله عدد من المداخلات حول ريادة الأعمال، والابتكار، والتمويل، وآليات دعم المؤسسات الناشئة، ومستجدات نظام المبادر الذاتي، والابتكار المفتوح.