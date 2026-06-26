مونديال 2026: فرنسا تكتسح النرويج برباعية وتتأهل إلى دور الـ32 بالعلامة الكاملة
حقق المنتخب الفرنسي فوزًا مستحقًا على نظيره النرويجي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب بوسطن ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.
وافتتح عثمان ديمبيلي التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 20.
ونجح المنتخب النرويجي في تقليص الفارق سريعًا عبر ثيلو آسجارد في الدقيقة 21، غير أن ديمبيلي واصل تألقه وأحرز الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 32، موقعًا على ثلاثية (هاتريك)، قبل أن يختتم ديزيري دوي مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع (90+4).
وبهذا الانتصار، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات بالعلامة الكاملة متصدرًا المجموعة التاسعة، فيما رافق المنتخب النرويجي "الديوك" إلى دور الـ32 بعدما حل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
وافتتح عثمان ديمبيلي التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 20.
ونجح المنتخب النرويجي في تقليص الفارق سريعًا عبر ثيلو آسجارد في الدقيقة 21، غير أن ديمبيلي واصل تألقه وأحرز الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 32، موقعًا على ثلاثية (هاتريك)، قبل أن يختتم ديزيري دوي مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع (90+4).
وبهذا الانتصار، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات بالعلامة الكاملة متصدرًا المجموعة التاسعة، فيما رافق المنتخب النرويجي "الديوك" إلى دور الـ32 بعدما حل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
ملخص مباراة النرويج وفرنسا | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/RRsG58sOH6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2026
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