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امضاء برنامج عمل مشترك في ختام اللجنة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 20:50 قراءة: 0 د, 59 ث
      
توجت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بإمضاء برنامج العمل المشترك للسنة المقبلة، والذي يركّز على الارتقاء بالشراكة الأكاديمية والعلمية في خمسة مجالات، وفق ما ذكرته مساء اليوم الجمعة وزارة التعليم العالي في بلاغ اعلامي.

وتهم تلك المجالات الانفتاح الدولي وتشبيك الجامعات والتكوين المشترك واللغة الإنجليزية والتعاون العلمي في قطاعات علمية وتكنولوجية واعدة خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة، والإنسانيات الرقمية. اما المجال الرابع فيخص الجودة والاعتماد والتصنيف الدولي للجامعات في حين يشمل المجال الخامس والاخير التشغيلية وريادة الاعمال.


وعقد موكب اختتام أشغال تلك الدورة، أمس الخميس بمدينة العلوم بتونس، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، وسفير المملكة المتحدة بتونس "رودريك دراموند" ، وبحضور وفدين رفيعي المستوى من المسؤولين، والجامعيين، والباحثين من البلدين.


وأشاد الوزير بلعيد، بالمناسبة، بالديناميكية الجيّدة للشراكة التونسية البريطانية، مؤكّداً أهمية تفعيل برنامج العمل والحرص على استدامة اللجنة على ضوء النتائج الممتازة التي حقّقتها ومن ذلك ارتفاع عدد الشراكات الجامعية والمشاريع البحثية المشتركة.

ومن جانبه، عبّر السفير البريطاني عن سعادته لتواجد جامعات وهياكل مرموقة ضمن اللجنة وارتياحه لتطوّر التعاون بين البلدين، كما أكّد على المستوى المتميّز لرأس المال البشري التونسي والذي من شأنه دعم شراكة أكاديمية مستدامة وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير والتجديد.
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