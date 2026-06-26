حنبعل المجبري: قدمنا مونديالا مخيبا لكننا سنستفيد من الدروس وهدفنا التأهل إلى النسخة المقبلة

أكدأن المنتخب التونسي خرج بخيبة أمل كبيرة من مشاركته في كأس العالم 2026، بعد خسارته جميع مبارياته في الدور الأول، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من هذه التجربة.وجاء ذلك عقبواعترف المجبري بأن أداء المنتخب لم يكن في مستوى التطلعات، لكنه اعتبر أن هذه المشاركة منحت اللاعبين الشباب خبرة مهمة، مؤكداً أن المجموعة مطالبة بمواصلة العمل وتعزيز الانسجام من أجل العودة بصورة أفضل في الاستحقاقات المقبلة.وأوضح أن الهدف الرئيسي للمنتخب أصبح التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيراً إلى أن كرة القدم تعرف فترات نجاح وأخرى صعبة، وأن المنتخب يمر حالياً بمرحلة تستوجب الصبر والمثابرة.وعلى الصعيد الشخصي، أوضح أن هذه المشاركة هي الثانية له في كأس العالم، مؤكداً أنه حاول تقديم أفضل ما لديه رغم صعوبة المنافسة أمام منتخبات من الطراز العالمي.كما اعتبر أن تغيير المدرب في منتصف البطولة كان من أبرز الدروس التي خرج بها من هذه المشاركة، مؤكداً أن مثل هذه التجارب، رغم قسوتها، تمنح اللاعبين خبرات مهمة يمكن البناء عليها مستقبلاً.