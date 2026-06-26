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استئناف تونس تقر الحكم الابتدائي الصادر في حق زياد الهاني

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 21:34 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أقرّت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الجمعة ، الحكم الابتدائي الصادر في قضية زياد الهاني المحال فيها من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم7 ماي الماضي بسجن الصحفي زياد الهاني مدة سنة واحدة من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.
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