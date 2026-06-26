مونديال 2026: السنغال تكتسح العراق بخماسية وتنعش آمالها في بلوغ دور الـ32
حقق المنتخب السنغالي فوزًا عريضًا على نظيره العراقي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب تورونتو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.
وافتتح حبيب ديارا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف إسماعيلا سار الهدف الثاني في الدقيقة 56. وبعدها بثلاث دقائق، عزز بابي جايي تقدم "أسود التيرانغا" بإحراز الهدف الثالث، ثم عاد اللاعب نفسه ليوقع الهدف الرابع في الدقيقة 71، قبل أن يختتم إيليمان ندياي مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 82.
وشهدت المباراة منعطفًا مبكرًا بطرد مدافع المنتخب العراقي ريبين سولاقا في الدقيقة 13 بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ليكمل "أسود الرافدين" اللقاء بعشرة لاعبين، وهو ما سهل مهمة المنتخب السنغالي في فرض سيطرته على مجريات المباراة.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، ليبقي على آماله في التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، في انتظار نتائج بقية المجموعات.
في المقابل، ودع المنتخب العراقي البطولة بعدما أنهى مشواره في المركز الرابع والأخير دون أي نقطة.
ترتيب المجموعة التاسعة:
* فرنسا: 9 نقاط.
* النرويج: 6 نقاط.
* السنغال: 3 نقاط.
* العراق: 0 نقطة.
وافتتح حبيب ديارا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف إسماعيلا سار الهدف الثاني في الدقيقة 56. وبعدها بثلاث دقائق، عزز بابي جايي تقدم "أسود التيرانغا" بإحراز الهدف الثالث، ثم عاد اللاعب نفسه ليوقع الهدف الرابع في الدقيقة 71، قبل أن يختتم إيليمان ندياي مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 82.
وشهدت المباراة منعطفًا مبكرًا بطرد مدافع المنتخب العراقي ريبين سولاقا في الدقيقة 13 بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ليكمل "أسود الرافدين" اللقاء بعشرة لاعبين، وهو ما سهل مهمة المنتخب السنغالي في فرض سيطرته على مجريات المباراة.
ملخص مباراة السنغال والعراق | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0UTfvZGBdy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2026
وبهذا الفوز، رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، ليبقي على آماله في التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، في انتظار نتائج بقية المجموعات.
في المقابل، ودع المنتخب العراقي البطولة بعدما أنهى مشواره في المركز الرابع والأخير دون أي نقطة.
ترتيب المجموعة التاسعة:
* فرنسا: 9 نقاط.
* النرويج: 6 نقاط.
* السنغال: 3 نقاط.
* العراق: 0 نقطة.
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