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المنتخب التونسي يودع المونديال بهزيمة ثالثة على التوالي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 02:37 قراءة: 1 د, 47 ث
      
ودع المنتخب التونسي مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بهزيمة ثالثة على التوالي ضمن منافسات المجموعة السادسة وذلك بخسارته اليوم الجمعة بملعب كانساس سيتي امام نظيره الهولندي 1-3 في ختام الدور الاول

وكان المنتخب التونسي انهزم في الجولتين الاوليين امام كل من السويد 1-5 واليابان 0-4 ليخرج من الدور الاول بصفر من النقاط في المركز  الاخير وبفارق الاهداف (-10).


وفي المقابل انهى المنتخب البرتقالي دور المجموعات في الصدارة ب7 نقاط متقدما على المنتخب الياباني (5 نقاط) والمنتخب السويدي (4 نقاط) اللذين انتهت مواجهتهما اليوم بالتعادل (1-1) ليضمن المنتخبان تاهلهما رفقة هولندا الى الدور السادس عشر.


ورغم الخطة التكتيكية الحذرة التي اختارها الفني الفرنسي هيرفي رونار في مواجهة ابناء رونالد كومان بالاعتماد على خماسي في الدفاع واربعة لاعبين في وسط الميدان مقابل مهاجم وحيد فان المنتخب التونسي وجد نفسه متاخرا بهدفين بعد مرور سبع دقائق فقط من انطلاق المباراة بفضل هدفي الياس السخيري ضد مرماه (3) وبرايان بروباي (7).
واثر هذان الهدفان المبكران على معنويات زملاء حنبعل المجبري الذين كان مردودهم خلال الفترة الاولى من اللعب دون المامول حيث كانت السيطرة الميدانية واضحة للفريق المنافس رغم ان الفرصة الاولى السانحة للتهديف كانت من نصيب الياس الغربي الذي سدد فوق المرمى  في الدقيقة الثانية.
ولئن اجرى هيرفي رونار بعض التغييرات على الخط الخلفي مقارنة بلقاء اليابان وذلك بالاعتماد على الياس السخيري في محور الدفاع الى جانب كل من منتصر الطالبي وامين بن حميدة فان الهشاشة الدفاعية لازمت اداء المنتخب التونسي في مباراته الاخيرة ضمن هذا المونديال.
ومع بداية الفترة الثانية تحسن اداء زملاء علي العابدي بما مكنهم  من تذليل الفارق بواسطة المهاجم حازم المستوري (54) لكن الفريق الهولندي سرع مجددا في نسق اللعب مسجلا الهدف الثالث عن طريق جون بول فان هيكي في الدقيقة 62 قاضيا بذلك على امال المنتخب التونسي في تعديل الكفة والخروج من هذا المونديال بنتيجة ايجابية.
وتعد هذه المشاركة السابعة الاسوء بالنسبة لمنتخب نسور قرطاج في نهائيات كاس العالم باعتباره لم يكسب اي نقطة في اللقاءات الثلاثة التي    خاضها في هذه الدورة بل انه اظهر هشاشة دفاعية كبيرة جعلت شباكه تستقبل 12 هدفا كاملا.

 
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