انتهاء استنطاق بن سدرين والكريشي وشيبوب في قضية "القرار التحكيمي"
بعد أكثر من 4 ساعات من الاستنطاق.. المحكمة تشرع في مرافعات قضية سهام بن سدرين وسليم شيبوب
أنهت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم، استنطاق كل من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقاً سهام بن سدرين، ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة خالد الكريشي، إضافة إلى رجل الأعمال سليم شيبوب.
واستمرت جلسة الاستنطاق والمقاضاة لأكثر من أربع ساعات متواصلة، حيث واجهت المحكمة المتهمين بملف القضية المتعلقة بـ"القرار التحكيمي" الخاص بـسليم شيبوب، والتدقيق في الإجراءات المالية والقانونية المتخذة في ذلك الوقت.
وعقب الانتهاء من استنطاق الأطراف الرئيسية في القضية، قررت هيئة الدائرة الجنائية فتح المجال للمحامين، وتمكين لسان الدفاع (محامي المتهمين والمكلف العام بنزاعات الدولة) من تقديم مرافعاتهم القانونية.
وتُحاكم الأطراف المذكورة على خلفية اتهامات تتعلق بشبهات فساد مالي وتجاوزات قانونية شابت ملف الصلح والتحكيم الخاص برجل الأعمال سليم شيبوب صلب هيئة الحقيقة والكرامة.
أنهت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم، استنطاق كل من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقاً سهام بن سدرين، ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة خالد الكريشي، إضافة إلى رجل الأعمال سليم شيبوب.
واستمرت جلسة الاستنطاق والمقاضاة لأكثر من أربع ساعات متواصلة، حيث واجهت المحكمة المتهمين بملف القضية المتعلقة بـ"القرار التحكيمي" الخاص بـسليم شيبوب، والتدقيق في الإجراءات المالية والقانونية المتخذة في ذلك الوقت.
وعقب الانتهاء من استنطاق الأطراف الرئيسية في القضية، قررت هيئة الدائرة الجنائية فتح المجال للمحامين، وتمكين لسان الدفاع (محامي المتهمين والمكلف العام بنزاعات الدولة) من تقديم مرافعاتهم القانونية.
وتُحاكم الأطراف المذكورة على خلفية اتهامات تتعلق بشبهات فساد مالي وتجاوزات قانونية شابت ملف الصلح والتحكيم الخاص برجل الأعمال سليم شيبوب صلب هيئة الحقيقة والكرامة.
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