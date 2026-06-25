انتهاء استنطاق بن سدرين والكريشي وشيبوب في قضية "القرار التحكيمي"

أنهت، مساء اليوم، استنطاق كل من، و، إضافة إلىواستمرت جلسة الاستنطاق والمقاضاة لأكثر منمتواصلة، حيث واجهت المحكمة المتهمين بملف القضية المتعلقة بـالخاص بـ، والتدقيق في الإجراءات المالية والقانونية المتخذة في ذلك الوقت.وعقب الانتهاء من استنطاق الأطراف الرئيسية في القضية، قررتفتح المجال للمحامين، وتمكين(محامي المتهمين والمكلف العام بنزاعات الدولة) من تقديم مرافعاتهم القانونية.وتُحاكم الأطراف المذكورة على خلفية اتهامات تتعلق بشبهاتشابت ملفالخاص برجل الأعمالصلب