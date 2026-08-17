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برج الطويل: ستيني يقتل زوجته بأكثر من 40 طعنة داخل منزل الزوجية

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 23:12 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، يوم الاثنين، بالاحتفاظ بزوج ستيني، إثر تورطه في قتل زوجته طعناً بسكين داخل منزل العائلة بجهة برج الطويل من ولاية أريانة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الزوج توجه، اليوم /يوم الاثنين/، إلى أحد المقرات الأمنية ببرج الطويل، وأبلغ الأعوان بأنه قتل زوجته، مشيراً إلى أن جثتها موجودة بمنزل الزوجية.


وبإشعار النيابة العمومية، تحول ممثلها مرفوقاً بقاضي التحقيق المتعهد بالبحث إلى المنزل، حيث تمت معاينة جثة الزوجة. وأظهرت المعاينات الأولية تعرضها إلى أكثر من أربعين طعنة بسكين في مناطق مختلفة من جسدها، ما أدى إلى وفاتها على عين المكان.


وأذنت النيابة العمومية بإيداع الجثة على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة، إلى جانب فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها.

وتجدر الإشارة إلى أن الزوجين في سنّ الستين وهما جدّان ولهما أحفاد، وفق المعطيات المتوفرة.
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