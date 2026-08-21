خلايا رعدية وأمطار مع رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س اليوم وغدا في هذه المناطق
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي اليوم الجمعة 21 أوت 2026 يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، قبل أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط.
وأوضح المعهد أن الأمطار قد تكون أحيانا غزيرة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان، حيث تتراوح الكميات بين 20 و40 مليمترا، بالتزامن مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى حدود 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.
ومن المنتظر أن يتواصل الوضع الجوي غدا السبت 22 أوت، مع ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا بالشمال والوسط.
ودعا المعهد إلى متابعة تطورات الوضع الجوي والنشرات التحذيرية الصادرة عنه، خاصة في المناطق المعنية بالنشاط الرعدي والأمطار الغزيرة.
وأوضح المعهد أن الأمطار قد تكون أحيانا غزيرة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان، حيث تتراوح الكميات بين 20 و40 مليمترا، بالتزامن مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى حدود 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.
ومن المنتظر أن يتواصل الوضع الجوي غدا السبت 22 أوت، مع ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا بالشمال والوسط.
ودعا المعهد إلى متابعة تطورات الوضع الجوي والنشرات التحذيرية الصادرة عنه، خاصة في المناطق المعنية بالنشاط الرعدي والأمطار الغزيرة.
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