خلايا رعدية وأمطار مع رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س اليوم وغدا في هذه المناطق

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي اليوم الجمعة 21 أوت 2026 يتميز بظهور، قبل أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط.وأوضح المعهد أن الأمطار قد تكون أحيانا، حيث تتراوح الكميات بين، بالتزامن مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى حدودفي شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.ومن المنتظر أن يتواصل الوضع الجوي غدا السبت 22 أوت، مع ظهورودعا المعهد إلى متابعة تطورات الوضع الجوي والنشرات التحذيرية الصادرة عنه، خاصة في المناطق المعنية بالنشاط الرعدي والأمطار الغزيرة.