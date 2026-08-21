بطولة كانكون للتحدي: معز الشرقي يبلغ ربع النهائي

تأهل لاعب التنس التونسي، المصنف 197 عالميا، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كانكون الثانية للتحدي المقامة في المكسيك، إثر انسحاب منافسه الأرجنتيني كاميليو كارابيلي، المصنف 76 عالميا، خلال المجموعة الثانية من مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت اليوم الجمعة.وكان الشرقي قد حسم المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة، قبل أن ينسحب منافسه في المجموعة الثانية، التي كان اللاعب التونسي متقدما خلالهاوكان معز الشرقي قد بلغ الدور ثمن النهائي بعد فوزه في الدور السادس عشر على الفنلندي أوتو فيرتانان، المصنف 116 عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقعوسيواجه اللاعب التونسي في الدور ربع النهائي الفرنسي، المصنف 214 عالميا، الذي تأهل إلى دور الثمانية على حساب الأرجنتيني رومان بوروشاغا، المصنف 61 عالميا، بنتيجةومن المقرر أن تقام مباراة ربع النهائي مبدئيا اليوم الجمعة، انطلاقا من الساعة